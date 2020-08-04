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MEÜ, tercih döneminde sanal fuarda tanıtılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 04.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ’Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’ başladı.Mersin Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek öğrencilere tercih edeceği üniversitenin ve programın dijital ortamda yakından tanıtılması hedefiyle düzenlenen fuar, 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ’Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’ başladı.
Mersin Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek öğrencilere tercih edeceği üniversitenin ve programın dijital ortamda yakından tanıtılması hedefiyle düzenlenen fuar, 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor. 200 yükseköğretim kurumunun katıldığı sanal fuarda, Mersin Üniversitesi de (MEÜ) kendi standında tanıtım etkinlikleri düzenliyor. MEÜ’nün kurumsal tanıtım filmi ve tanıtım materyallerinin yer aldığı stantta, 4 gün boyunca fakülte ve yüksekokul temsilcileri, MEÜ Senato Odasından gerçekleştirilen canlı yayınlarla her saat başı aday öğrencilerle buluşuyor.
Adaylar, ayrıca merak ettikleri konuları 09.00-17.00 saatleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ileterek canlı sohbet yoluyla bilgilendiriliyor. MEÜ Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü işbirliğinde MEÜ Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi teknik desteğiyle katılım sağlanan sanal fuara ’https://sanalfuar.yok.gov.tr’ adresinden erişim sağlanabiliyor. Aday öğrenciler, ’salon 7’de yer alan stantta, ’Zoom’ canlı bağlantı linkleri aracılığıyla ilgilendikleri fakülte ve yüksekokulun canlı yayınına katılabiliyorlar.
MEÜ, 20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında YÖK tarafından uluslararası öğrencilere yönelik ’Study In Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ kapsamında da çeşitli etkinliklerle tanıtılmış, Dış İlişkiler Ofisi tarafından farklı ülkelerden pek çok öğrenciye MEÜ hakkında bilgi aktarılmıştı.

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