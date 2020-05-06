MEÜ’de doğru el hijyeni uygulayan hemşire ve ebelere sertifika verildi

19) mücadelenin en önünde yer alan hemşire ve ebelerden doğru el hijyenini uygulayanlara sertifika verilirken, Tıp Fakültesi Hastanesinin tüm birimlerinde de cep el antiseptiği dağıtıldı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülden Ersöz, 2020 yılının DSÖ tarafından hemşire Florence Nightingale’in doğumunun 200. yılı olması dolayısıyla ‘Hemşire ve Ebeler Yılı’ olarak ilan edildiğini ve 5 Mayıs El Hijyeni Gününün asıl öznesinin hemşireler ve ebeler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ersöz “Bu yılki temayla şu anda dünya genelinde pandemiye neden olan Covid-19’un yanı sıra hastanelerde ve özellikle yoğun bakımlarda yatan hastaların hayatını tehdit eden dirençli mikroorganizmalarla mücadeleyi hep birlikte kazanabilmemiz için hemşire ve ebelerin desteği vurgulanmaktadır” dedi.

Hastanede etkinlik düzenlendi

Bu yılki tema kapsamında MEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Eğitim Hemşiresi ile birlikte hastanedeki tüm birimlerde cep el antiseptikleri dağıtıldı. Ayrıca doğru el hijyenini uygulayan hemşire ve ebelere sertifika verildi.

Etkinliğin ardından DSÖ tarafından 5 Mayıs El Hijyeni Günü kapsamında hazırlanan şarkının Türkçesi söylendi.