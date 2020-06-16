YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. MEÜ’nün misafir araştırmacısı Dr. Veldhuizen, Covid-19 Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı

MEÜ’nün misafir araştırmacısı Dr. Veldhuizen, Covid-19 Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 16.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

19’un araştırıldığı Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı.MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinden misafir araştırmacı olarak Mersin’e gelen ve çalışmalarını MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdüren Dr.

MEÜ’nün misafir araştırmacısı Dr. Veldhuizen, Covid-19 Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı

19’un araştırıldığı Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinden misafir araştırmacı olarak Mersin’e gelen ve çalışmalarını MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdüren Dr. Maria Veldhuizen, dünyanın çeşitli üniversite ve bilim insanlarının katıldığı, Covid-19 ile koku ve tat kaybı, bazı kimyasallarla olan hassaslık arasındaki bağlantıyı araştıran Küresel Kemosensör Araştırma (Global Chemosensory Research) Konsorsiyumunda yer aldı.
Şu ana kadar 40’tan fazla ülkeyi temsil eden 4 bin 39 katılımcının yer aldığı araştırmada yapılan anket sonuçları, 10 dilde olmak üzere mayıs ayının başlarında medrxiv.org1’de yayınlandı. Araştırma sonucundaki ilk bulgulara göre, Covid-19 tanısı alan hastalarda koku, tat ve kemosensörün önemli ölçüde azaldığı ve burun tıkanıklığının, Covid-19’da yaşanılan kayıplarla ilişkili görünmediği anlaşıldı. Bu da Covid-19 enfeksiyonunu soğuk algınlığı veya grip gibi diğer viral enfeksiyonlardan ayırt etmenin önemli bir yolu olabileceği şeklinde yorumlandı.
Yakın zamanda Covid-19 da dahil olmak üzere herhangi bir solunum hastalığı yaşayan herkesi, 29 dilde doldurulabilecek https://bit.ly/2zkLrmc adresindeki ankete yönlendiren Dr. Maria Veldhuizen’dan alınan bilgiye göre Covid-19, grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıkları ile tat ve koku kaybı arasındaki olası ilişkiler hakkındaki küresel çalışmanın videosuna https://youtu.be/iWGUp8MEdj0 adresinden ulaşılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Mersin Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Beşyol Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Günebakan Eczanesi
Merkez
Handan Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İşadamı Ve Avukatlarına 'rüşvet' Ve 'hakimi Etkileme' Davası

İşadamı Ve Avukatlarına 'rüşvet' Ve 'hakimi Etkileme' Davası

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.