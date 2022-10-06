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MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu, öğrencilere "kaynaştırma eğitimi" veriyor

06.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul müdür yardımcısı Merve Ilgaz: - "Kaynaştırma eğitiminde hem normal gelişim gösteren çocuklarımız hem de özel gereksinimli çocuklarımız bir arada olur. Bu çocuklarımız aynı sınıfta eğitim alır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında misafir eden MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu, öğrencilere verdiği "kaynaştırma eğitimiyle" dikkat çekiyor.

Özel gereksinim duyan çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların bir arada eğitim ve öğretim gördüğü MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'nun müdür yardımcısı Merve Ilgaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu

Bu anlamlı günde Bakan Kasapoğlu'nun kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Ilgaz, "Burası özel bir okul. Kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim veriyoruz. Toplamda 476 öğrencimiz var. Hem normal gelişim gösteren çocuklarımız var hem de özel gereksinimli öğrencilerimiz burada eğitim görüyor. Öğrencilerimiz her gün bir arada eğitim görüyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, davetimizi geri çevirmedi ve bizimle bir araya geldi. Bu önemli ve anlamlı günde çocuklarımızın yanında oldu. Çok mutluyuz, kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynaştırma eğitimiyle ilgili bilgi veren Ilgaz, şunları kaydetti:

"Kaynaştırma eğitiminde hem normal gelişim gösteren çocuklarımız hem de özel gereksinimli çocuklarımız bir arada olur. Bu çocuklarımız aynı sınıfta eğitim alır. Bu okulu özel kılan özellik ise kaynaştırma sınıflarımızda mevcudun 15 çocuktan oluşması. Bu 15 çocuktan 10'u normal gelişim gösteren çocuk, 5'i ise özel gereksinimli öğrenci. Bu okulda anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kademe vardır. Üç kademedeki çocuklarımız tüm gün boyunca birlikte tam bir kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim görmektedir."

Kaynaştırma eğitimi veren MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'nda öğrencilere birçok sportif ve sanatsal faaliyet imkanı da tanınıyor.

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