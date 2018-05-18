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Mevcut yönetim devam ederse Ozan Tufan'la yollar ayrılacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.05.2018 17:46 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, A takım kadrosuna dönmesine karşın kendisini kabul ettiremedi.

Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti de Ozan Tufan'la ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

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Fenrbahçe'de 11. haftadan sonra kadro dışı kalan ve sürekli kilo alıp vermesiyle gündemden düşmeyen Ozan Tufan'la ilgili karar verildi.

Fenrbahçe'de 11. haftadan sonra kadro dışı kalan ve sürekli kilo alıp vermesiyle gündemden düşmeyen Ozan Tufan'la ilgili karar verildi.
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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la mevcut yönetim devam ederse yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la mevcut yönetim devam ederse yollar ayrılacak.
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Mevcut yönetim devam ederse gönderilecek Aykut Kocaman tarafından kadroda düşünülmeyen, disiplinsiz hareketleri ve kilo problemiyle sık sık sıkıntı yaşayan Ozan Tufan, ay sonunda yapılacak seçimlerde Aziz Yıldırım başkan seçilirse takımdan gönderilecek.

Mevcut yönetim devam ederse gönderilecek Aykut Kocaman tarafından kadroda düşünülmeyen, disiplinsiz hareketleri ve kilo problemiyle sık sık sıkıntı yaşayan Ozan Tufan, ay sonunda yapılacak seçimlerde Aziz Yıldırım başkan seçilirse takımdan gönderilecek.
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'Ozan'dan faydalanma ihtimalimin olmadığını gördüm' demişti Kocaman'a ocak ayında yönetilen Ozan sorusuna kesin bir yanıt vermiş ve ayrılık sinyalini vermişti.

'Ozan'dan faydalanma ihtimalimin olmadığını gördüm' demişti Kocaman'a ocak ayında yönetilen Ozan sorusuna kesin bir yanıt vermiş ve ayrılık sinyalini vermişti.
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İşte Kocaman'ın o açıklamaları;

İşte Kocaman'ın o açıklamaları;
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'İkinci yarıda takımı götürmek istediğim yerde Ozan ile bunu yapabilme ihtimalimin olmadığını gördüm. Dolayısıyla böyle karar verdik. Bu, oyuncuyu kötülemek, karalamak değil, Fenerbahçe'nin menfaatlerinde bir karar oldu.

'İkinci yarıda takımı götürmek istediğim yerde Ozan ile bunu yapabilme ihtimalimin olmadığını gördüm. Dolayısıyla böyle karar verdik. Bu, oyuncuyu kötülemek, karalamak değil, Fenerbahçe'nin menfaatlerinde bir karar oldu.
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Böyle bir karar vererek, oyuncunun da işi uzatmadan kendisiyle ilgili bir karar almasına yardımcı olmak istedim. Oyun anlamında Ozan'dan çok daha fazla faydalanma ihtimalimin olmadığını gördüm." demişti.

Böyle bir karar vererek, oyuncunun da işi uzatmadan kendisiyle ilgili bir karar almasına yardımcı olmak istedim. Oyun anlamında Ozan'dan çok daha fazla faydalanma ihtimalimin olmadığını gördüm." demişti.
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Antrenör Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe ile 14 resmi maça çıktı, 5 gole katkıda bulundu.

Antrenör Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe ile 14 resmi maça çıktı, 5 gole katkıda bulundu.
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Genç orta saha Ozan Tufan, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Genç orta saha Ozan Tufan, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
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Fenerbahçe ozan tufan

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