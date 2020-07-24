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Mevlana Camii müftülük binası yapımı tamamlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Camii’nin yenilenen abdesthane alanı ve Mevlana Camii Müftülük, Kur’an Kursu ve Taziye Evi binasında incelemelerde bulundu.Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Camii’nin yenilenen abdesthane alanı ve Mevlana Camii Müftülük, Kur’an Kursu ve Taziye Evi binasında incelemelerde bulundu.
Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Camii’nin abdesthane ve tuvalet alanı tamamen yenileniyor. 250 metrekare oturum alanlı abdesthane ve tuvaletlerin bulunduğu mahallerde; led aydınlatmalar, lavabolar, zemin ve duvar seramikleri, wc taşları, musluklar ve pvc kapılarda yenileme ve değişimler yapılıyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, FSM Camii ziyareti ardından Barış Mahallesi’nde yer alan ve yapımı İBB koordinasyonuyla devam eden Mevlana Camii Müftülük, Kur’an Kursu ve Taziye Evi binasını da ziyaret etti.
“Beylikdüzü’nü iyi yaşamın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz”
Beylikdüzü’nde hizmet üretirken her zaman siyaset üstü bir yaklaşımda olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Çalık, “Beylikdüzü’nde yıllardır inşaat halinde duran Mevlana Camii Müftülük binamızın yapımını tamamlıyoruz. Toplam 2 bin metrekare inşaat alanlı cami tesisimizde derslikler, çok amaçlı salon ve taziye evi de bulunuyor. Hizmet üretirken siyaset üstü bir yaklaşımda olmak gerekiyor. Biz de bu yaklaşımla Beylikdüzü’nü iyi yaşamın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Ve bunu adım adım başaracağımıza yürekten inanıyorum. En büyük arzum, yaptığımız tüm çalışmalarla Beylikdüzü’ndeki insanlarımızın hayatına olumlu etki sağlamak ve onların kalbinde yer edinmek. Bundan sonra atacağımız tüm adımlarda da hep bu felsefeyle hareket edeceğiz. Beylikdüzü’nü yaşayan, nefes alan ve İstanbul’a nefes aldıran bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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