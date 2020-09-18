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Mevlana Meydanı Fikir Yarışması’nda sona yaklaşıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anayurt Meydanı olarak bilinen Mevlana Mahallesi Meydanı için düzenlenen ulusal fikir yarışmasının jürisini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.Mimarlar Odası’nda gerçekleşen görüşmede Jüri Başkanı Prof.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anayurt Meydanı olarak bilinen Mevlana Mahallesi Meydanı için düzenlenen ulusal fikir yarışmasının jürisini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.
Mimarlar Odası’nda gerçekleşen görüşmede Jüri Başkanı Prof. Dr. Kemal Demir ve Mimarlar Odası Başkanı Halil Çevik ile jüri üyeleriyle sohbet eden Başkan Yalçın, kent kimliği, kent ve meydanlar üzerine görüşlerini aktardı.

MEYDANIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Turgut Özal ile Cemil Baba Caddeleri arasında kalan Cengiz Aytmatov Parkı ve Selçuklu Kültür Evi’ni de kapsayan alanda yeni baştan bir yaşam alanı ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışma, Mevlana Mahallesi Meydanı’na yepyeni bir görünüm kazandıracak.
Yarışmanın sonuçları 21 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

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