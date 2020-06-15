Mevlana Müzesi'nin turkuaz kubbesi yenileniyor

Adına ilahiler söylenen Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sını (Yeşil Türbe) süsleyen turkuaz renkli çiniler, 1960'tan bu yana "en kapsamlı" restorasyonunu geçirecek.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Mevlana Müzesi ile özdeşleşen ve 13. yüzyılda yapılan turkuaz renkli kubbeye bugünkü şekli Kanuni Sultan Süleyman döneminde verildi.

Bugüne kadar 6 kez tamir ve bakımdan geçen kubbeye turkuaz rengi ise 1960'taki son restorasyonda uygulandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, müzenin iç avlusunda düzenlenen Kubbe-i Hadra Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Basın Toplantısı'nda kubbenin turkuaz çinilerle kaplanması nedeniyle "Yeşil Türbe" ismini aldığını söyledi.

Mevlana Müzesi'nin Selçuklular döneminden itibaren dünya üzerindeki tüm Mevlevi dergahlarının merkezini oluşturduğunu dile getiren Yarar, şöyle konuştu:

"1926'dan itibaren müze olarak hizmet vermeye başlamış, 1954'ten itibaren de 'Mevlana Müzesi' adıyla Konya'nın dünyaca tanınan ve en çok ziyaret edilen yeri haline gelmiştir. Yeşil Kubbe'nin çinileri günümüze kadar pek çok kez yenilenmiştir. Osmanlılar döneminde 1698, 1798, 1816, 1835 ve 1912 yıllarında, Cumhuriyet döneminde de 1949 ve 1964 olmak üzere toplam 7 defa değiştirilmiştir. Yeşil Kubbe'de 1955'te yapılan küçük bakım ve onarım ile 1965'te gerçekleştirilen büyük yenileme çalışmaları, Kütahya Çini Fabrikası'nda üretilen çinilerle değiştirilmiştir."