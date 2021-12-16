Mevlana'nın 748. vuslat yıldönümü dolayısıyla Bursa'da sema töreni yapıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. vuslat yıldönümü dolayısıyla, Bursa'da Mevlevi ayini ve sema töreni düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen etkinlikte, televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, Mesnevi'den örnekler sundu.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Sanatçısı Abdülbaki Nasır Dede, acembuselik makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerifi'ni icra etti.

Yusuf Yılmaz'ın baş neyzen olduğu programda, Galata Mevlevihanesi semazenleri sema merasimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, Galata Mevlevihanesi Baş Semazeni Selçuk Gürez de katıldı.



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