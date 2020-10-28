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Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.10.2020 21:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te camilerde programlar düzenlendi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te camilerde programlar düzenlendi.

"Peygamberler şehri" olarak da anılan Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe bırakarak namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl ile Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve suyuyla yıkanıp, sağlığına kavuştuğu rivayet edilen ''Eyyüp Peygamber Makamı'' ziyaret edildi.

- Malatya

Malatya'da Merkez Söğütlü Cami ile Turgut Özal Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Söğütlü Cami'de mevlit okundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaza durdu. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte camiye geldi.

Darende ilçesinde de Mevlit Kandili dolasıyla Somuncu Baba Külliyesi’nde mevlit programı düzenlendi. Vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Abdulhamidhan Camisi olmak üzere birçok camide program düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlar dua etti.

Program sonrası vatandaşlara lokum ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

Andırın ilçesinde bulunan Merkez Camisi'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit okundu.

Çağlayancerit ilçesinde de Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

- Adıyaman

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman Ulucami'de program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Kılınan namazların ve edilen duaların ardından Adıyaman Belediyesi tarafından vatandalara kandil simidi dağıtıldı.

- Gaziantep

Gaziantep'te Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Kuran-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Vatandaşlar ise yapılan dualara eşlik etti.

- Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaza durdu.

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 28 Ekim Çarşamba

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