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Mevsimlik işçiler için barınma yeri yapım çalışmaları

06.02.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde, yaz aylarında doğu illerinden çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçileri için barınma yerleri yapımına başlandığı bildirildi.Mevsimlik işçilerin yaz aylarında yağmur yağdığında çamur içerisinde çadırlarda kalmasını istemediklerini belirten Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, ’’İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile İlçe Özel İdare Müdürü’nün de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, mevsimlik tarım işçileri için oluşturulan barınma alanları çalışmalarını yerinde inceledik.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde, yaz aylarında doğu illerinden çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçileri için barınma yerleri yapımına başlandığı bildirildi.
Mevsimlik işçilerin yaz aylarında yağmur yağdığında çamur içerisinde çadırlarda kalmasını istemediklerini belirten Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, ’’İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile İlçe Özel İdare Müdürü’nün de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, mevsimlik tarım işçileri için oluşturulan barınma alanları çalışmalarını yerinde inceledik. Yürütülen çalışmalar hakkında İlçe Özel İdare Müdürümüzden bilgiler aldık. Mevsimlik işçilerimizin gelmesine yakın çalışmalar tamamlanarak barınma alanları hazır hale getirilecek. İşçilerin huzur içinde kalabilecekleri bir ortam oluşmuş olacak’’ dedi.

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