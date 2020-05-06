Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi kiraz hasadında çalışacak mevsimlik işçileri unutmadı. Günübirlik işçilere ulaşım desteği, konaklayacak işçilere ise gıda paketi verilecek. İşçilerin hepsinin hijyen paketlerini de Büyükşehir sağlayacak.

“Üreticinin ürünü dalında kalmasın” diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kiraz hasadında çalışacak mevsimlik işçilere destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa’da 11 Mayıs’ta gönüllülerin de desteğiyle başlayacak kiraz hasadı için Turgutlu ve Torbalı’dan gelecek günübirlik mevsimlik işçileri güvenli mesafeyi gözeterek kiraz bahçelerine taşıyacak. İşçilere içinde maske ve dezenfektan olan hijyen seti de dağıtılacak.

Hasat için diğer illerden gelerek Kemalpaşa’da konaklayacak işçilerin ailelerine ise hijyen setinin yanı sıra içinde kooperatiflerden temin edilen çay, şeker, üç çeşit peynir, bal, zeytin, zeytinyağı, nohut, kuru fasulye, pirinç ve bulgurun bulunduğu gıda paketiyle destek olacak.

Salgın önlemleri kapsamında çocuklara ve yaşlılara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mevsimlik işçilerin bir kısmının meyve hasadına katılamaması ve bu yüzden işgücü ihtiyacının doğması bekleniyordu. Yine salgın önlemleri nedeniyle işçilerin ulaşım maliyetlerindeki artışın hasat maliyetini, dolayısıyla ürünün fiyatını arttırması öngörülüyordu. Bu öngörüden yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi meyve hasadına gönüllü destek programı başlatmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “Bu zor günlerde kadim kültürümüzde yer alan imece ruhunu canlandıralım, üreticinin ürününü dalında bırakmayalım. El verin hem üreticiyi hem tüketiciyi doyuralım” çağrısı 432 gönüllüden yanıt bulmuştu.

