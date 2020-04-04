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Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 04.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların oluşmaması amacıyla yayımladığı, ’mevsimlik tarım işçileri ve hayvancılık faaliyeti genelgesi’ doğrultusunda düzenlenen Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Meclis Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ın yanı sıra, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcileri, il müdürleri ve belediye temsilcileri katıldı.Toplantıda, Mersin’de tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan çalışmalar, kente gelen işçilerin konaklayacakları alanlarda korona virüs salgınının yayılımının engellenmesi için alınması gerekli tedbirler ile göçerler ve arıcıların uyması gereken önlemler ele alındı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Galip Yılmaz’ın, ’korona virüs tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçileri’ konulu bir sunum yaptığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

İçişleri Bakanlığı’nın mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların oluşmaması amacıyla yayımladığı, ’mevsimlik tarım işçileri ve hayvancılık faaliyeti genelgesi’ doğrultusunda düzenlenen Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Meclis Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ın yanı sıra, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcileri, il müdürleri ve belediye temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Mersin’de tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan çalışmalar, kente gelen işçilerin konaklayacakları alanlarda korona virüs salgınının yayılımının engellenmesi için alınması gerekli tedbirler ile göçerler ve arıcıların uyması gereken önlemler ele alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Galip Yılmaz’ın, ’korona virüs tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçileri’ konulu bir sunum yaptığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

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