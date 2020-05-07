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Mevsimlik tarım işçileri koronanın gölgesinde mesai yapıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, Ramazan ayında korona virüs (covid-19) salgını tehdidine rağmen mesai harcıyor.İslahiye ilçesinde geceleri 5 metrelik çadırlar içerisinde 7’şerli gruplar halinde kalan mevsimlik tarım işçileri, gündüzleri ise saatlerce tarla, bağ ve bahçelerde ellerinde kazmalarla çapa yapıyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, Ramazan ayında korona virüs (covid-19) salgını tehdidine rağmen mesai harcıyor.
İslahiye ilçesinde geceleri 5 metrelik çadırlar içerisinde 7’şerli gruplar halinde kalan mevsimlik tarım işçileri, gündüzleri ise saatlerce tarla, bağ ve bahçelerde ellerinde kazmalarla çapa yapıyor. İşçiler korona virüs nedeniyle alınan tedbirler altında gün boyu mesai yapıyor. Sosyal mesafe kuralına ellerinden geldiği ölçüde riayet etmeye çalışan işçiler, maske yerine ise tülbent kullanarak ağız ve burunlarını kapatıyor.
Şanlıurfa’dan çalışmaya gelen işçilerden Hamza K ise "Covid 19 salgını nedeniyle gerekli olan sosyal mesafeyi elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu yıl çalışırken daha tedirgin oluyoruz. Nasıl bir hastalık onu bilmiyoruz. Toplum olarak çok gerginiz. Ülkemiz iyi bir sınav veriyor. Ama şuana kadar da çok iyi bir durumdayız" diye konuştu.

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