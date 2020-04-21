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Mevsimlik tarım işçilerine koruyucu maske

AMASYA HABERLERİ  | 21.04.2020 15:17 | Son Güncelleme

Amasya’da gelen mevsimlik tarım işçilerine koruyucu maske dağıtıldı.Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte Amasya’ya gelen mevsimlik tarım işçisi vatandaşlara korona virüs salgınından korunmalarına yönelik tedbirler kapsamında İl Özel İdaresi görevlileri tarafından koruyucu maske dağıtımı gerçekleştirildi.Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla mevsimlik ve gezici tarım işçisi olarak çalışmak için memleketlerinden Amasya’ya aileleri ile birlikte gelen vatandaşların korona virüs salgını riskinin önlenmesine yönelik uygulanan tedbirler çerçevesinde ulaşım, barınma, sağlık, güvenli çalışma koşulları başta olmak üzere çeşitli alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vali Dr.

Mevsimlik tarım işçilerine koruyucu maske

Amasya’da gelen mevsimlik tarım işçilerine koruyucu maske dağıtıldı.
Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte Amasya’ya gelen mevsimlik tarım işçisi vatandaşlara korona virüs salgınından korunmalarına yönelik tedbirler kapsamında İl Özel İdaresi görevlileri tarafından koruyucu maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla mevsimlik ve gezici tarım işçisi olarak çalışmak için memleketlerinden Amasya’ya aileleri ile birlikte gelen vatandaşların korona virüs salgını riskinin önlenmesine yönelik uygulanan tedbirler çerçevesinde ulaşım, barınma, sağlık, güvenli çalışma koşulları başta olmak üzere çeşitli alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında toplanan Tarımda Sürdürülebilirlik Komisyonu’nun kararları hassasiyetle uygulanıyor. Bu kapsamda, mevsimlik tarım işçilerine Amasya Valiliği İl Özel İdaresi görevlileri tarafından koruyucu maske dağıtımı yapıldı.
Yeni korona virüsü salgının tarımın ve gıda ürünlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, bununla birlikte seralarda ve tarımsal üretimin yapıldığı alanlarda çalışan vatandaşların korona virüs tedbirlerinin en temel kuralları olan sosyal mesafe ile maske kullanımına hassasiyet göstermelerini istedi.

Mevsimlik tarım işçilerine koruyucu maske

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