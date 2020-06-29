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Mevsimlik tarım işçilerine seyyar konteyner

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.06.2020 11:27 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesindeki tarım arazilerinde çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri için hijyen kurallarına uygun 2 adet konteyner kuruldu.Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, ’’Araban Ovası’ndaki tarım arazilerindeki pamuk, biber ve sarımsak hasadı için çevre il, ilçe ve köylerden gelen ve çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin refah seviyesini artırmak, yaşam koşullarını iyileştirmek için Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz’un talebi üzerine Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan’ın girişimi sonucunda Gaziantep İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilçeye gönderilen 1 adet Seyyar 6’lı duş kabini ve 1 adet seyyar 6’lı WC kabini konteynerler ile mevsimlik tarım işçilerinin daha hijyen ve sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları çadırların kurulu olduğu alana yerleştirildiği, 10 adet seyyar konteynerin de önümüzdeki günlerde geleceği, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık ve refahı ile ilgili olarak Araban Ziraat Odası Başkanlığı ve Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışmalarının devam ediyor” denildi.Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz ve Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Çevredeki il, ilçe ve köylerden Araban Ovası’na hasat yapmak için gelen ve hasadı yapılan pamuk, biber ve sarımsak arazilerinin yakınlarına kurulan çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin banyo ve WC ihtiyaçlarını karşılamaları için ilk olarak gönderilen 2 adet seyyar konteyner için Gaziantep İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan’a teşekkür ettiler’’ dedi.

Gaziantep’in Araban ilçesindeki tarım arazilerinde çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri için hijyen kurallarına uygun 2 adet konteyner kuruldu.
Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, ’’Araban Ovası’ndaki tarım arazilerindeki pamuk, biber ve sarımsak hasadı için çevre il, ilçe ve köylerden gelen ve çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin refah seviyesini artırmak, yaşam koşullarını iyileştirmek için Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz’un talebi üzerine Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan’ın girişimi sonucunda Gaziantep İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilçeye gönderilen 1 adet Seyyar 6’lı duş kabini ve 1 adet seyyar 6’lı WC kabini konteynerler ile mevsimlik tarım işçilerinin daha hijyen ve sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları çadırların kurulu olduğu alana yerleştirildiği, 10 adet seyyar konteynerin de önümüzdeki günlerde geleceği, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık ve refahı ile ilgili olarak Araban Ziraat Odası Başkanlığı ve Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışmalarının devam ediyor” denildi.
Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz ve Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Çevredeki il, ilçe ve köylerden Araban Ovası’na hasat yapmak için gelen ve hasadı yapılan pamuk, biber ve sarımsak arazilerinin yakınlarına kurulan çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin banyo ve WC ihtiyaçlarını karşılamaları için ilk olarak gönderilen 2 adet seyyar konteyner için Gaziantep İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan’a teşekkür ettiler’’ dedi.

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