YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Mevsimlik tarım işçilerine yaşam merkezi

Mevsimlik tarım işçilerine yaşam merkezi

ADANA HABERLERİ  | 07.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

Adana’da mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle valilik koordinesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Karataş ilçesinde bir yaşam merkezi inşa ediliyor.Karataş ilçesinin Bahçe Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen merkezde; çadır bölgesinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının öğrenim görmesi amacıyla inşa edilen anaokulu ve ilkokulun yanı sıra, yetişkin eğitimine hizmet vermesi amacıyla da kullanılacak toplam 6 derslik bulunuyor.Tarım işçilerinin banyo, tuvalet ve çamaşırhane olarak kullanacağı bölümlerin de bulunduğu yaşam merkezi hakkında bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Adana’nın tarımsal faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük emek veren mevsimlik tarım işçilerinin hayat standartlarını iyileştirmek amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, inşa edilen yaşam merkezinin de bu amaca hizmet edeceğini ve inşaatın bir an evvel tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Adana’da mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle valilik koordinesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Karataş ilçesinde bir yaşam merkezi inşa ediliyor.
Karataş ilçesinin Bahçe Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen merkezde; çadır bölgesinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının öğrenim görmesi amacıyla inşa edilen anaokulu ve ilkokulun yanı sıra, yetişkin eğitimine hizmet vermesi amacıyla da kullanılacak toplam 6 derslik bulunuyor.
Tarım işçilerinin banyo, tuvalet ve çamaşırhane olarak kullanacağı bölümlerin de bulunduğu yaşam merkezi hakkında bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Adana’nın tarımsal faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük emek veren mevsimlik tarım işçilerinin hayat standartlarını iyileştirmek amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, inşa edilen yaşam merkezinin de bu amaca hizmet edeceğini ve inşaatın bir an evvel tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Adana Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:31
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Bilge Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Üniversiteli Ece'nin Eski Haline Dönmesi Mucizelere Bağlı

Üniversiteli Ece'nin Eski Haline Dönmesi Mucizelere Bağlı

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.