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Mevsimlik tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Gaziantep’e gelen mevsimlik tarım işçileri sağlık taramasından geçirilerek kalacakları çadırlar dezenfekte edildi.Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı ile yeşil firik sarımsak hasadı için Araban Ovası’na gelen 500 mevsimlik tarım işçilerinin ilçe sınırlarına girişlerinde ateşleri ölçülüp muayeneleri yapıldıktan sonra kalacakları çadırlar da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik yapılan bilgilendirmede, en üst düzeyde tedbirler alındığını, mevsimlik tarım işçilerinden beklentilerinin uyarıları dikkate alarak, kurallara koşulsuz riayet etmeleri olduğunu ve sık sık kontrollerinin yapılacağını kaydedildi.

Gaziantep’e gelen mevsimlik tarım işçileri sağlık taramasından geçirilerek kalacakları çadırlar dezenfekte edildi.
Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı ile yeşil firik sarımsak hasadı için Araban Ovası’na gelen 500 mevsimlik tarım işçilerinin ilçe sınırlarına girişlerinde ateşleri ölçülüp muayeneleri yapıldıktan sonra kalacakları çadırlar da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik yapılan bilgilendirmede, en üst düzeyde tedbirler alındığını, mevsimlik tarım işçilerinden beklentilerinin uyarıları dikkate alarak, kurallara koşulsuz riayet etmeleri olduğunu ve sık sık kontrollerinin yapılacağını kaydedildi.

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