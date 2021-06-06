Mevsimlik tarım işçilerinin çadırları kitaplıkla buluşuyor

ÖMER FANSA - Kitap ve Çocuk Derneği Başkanı Ahmet Yerlikaya, Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlara çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kitaplık kuruyor. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ve fabrikada işçi olarak çalışan 34 yaşındaki Yerlikaya, 5 yıl önce fuardan aldığı kitapları köyündeki çocuklara dağıtmaya başladı. Faaliyetlerini sosyal medyadan paylaşınca kendisine bağışçılar tarafından kitaplar gönderilen Yerlikaya, bunları önce köyünde, daha sonra çevre il ve ilçelerdeki köylerde, yaylalarda ve tarım işçilerinin kaldığı alanlarda dağıttı. Yerlikaya, bu faaliyetleri sırasında mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarında kitaplık oluşturmaya karar verdi. Çadırlarda kitaplık olması halinde çocukların daha fazla okumaya ilgi duyacağını düşünen Yerlikaya, hayırseverlerin de desteğiyle yeni bir proje başlattı. Yerlikaya, kitap dağıtımını sürdürürken bir yandan da kitaplık yaptırıp bunları mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarına ulaştırıyor. Yaklaşık 90 santimetre boyundaki kitaplıkları götürdüğü çadırlara kuran Yerlikaya, çocukların kitap ve kitaplıkla tanışmasını sağlıyor, okuma alışkanlıklarının gelişmesini katkı sunuyor.

- "Ayda bir de olsa uğrayıp kitaplıklara yeni kitaplar ekleyeceğiz" Sarıçam ilçesi kırsalındaki Baklalı Mahallesi'nde çalışan tarım işçilerinin çadırlarına kitaplık kuran Yerlikaya, AA muhabirine, hayırseverlerin desteğiyle 5 yılda köylerde ve yaylalarda kitaba ulaşmada sıkıntı çeken çocuklara ağırlıkla hikaye, roman, bilimsel dergi, ansiklopedi ve test kitapları olan 70 binden fazla yayın dağıttığını söyledi. Çocukların günlük hayatlarında kitapla ilişkili olmaları için kitaplıkların önemine değinen Yerlikaya, "Çocukları okumaya teşvik etsin diye yaşam yerlerine kitaplık kurma projesi başlattık. Çocukların yanlarında bir kitaplık olursa onlarda daha çok okuma isteği oluşacak. Buralara ayda bir de olsa uğrayıp kitaplıklara yeni kitaplar ekleyeceğiz, istedikleri kitapları getireceğiz. Amacımız dezavantajlı çocuklara faydalı olabilmek." dedi. Yerlikaya, kırsaldaki çocukların vakit geçirmek için televizyondan başka bir seçenekleri olmadığını dile getirerek, onların kitaplarla vakit geçirmelerinin önemine değindi.