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MEYAD’dan Başkan Yılmaz’a teşekkür

MERSİN HABERLERİ  | 29.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) Başkanı Rüştü Aydın, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret ederek, Mersin edebiyat dünyasına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.Başkan Yılmaz, MEYAD Başkanı Aydın’ı makamında ağırladı.

MEYAD’dan Başkan Yılmaz’a teşekkür

Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) Başkanı Rüştü Aydın, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret ederek, Mersin edebiyat dünyasına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.
Başkan Yılmaz, MEYAD Başkanı Aydın’ı makamında ağırladı. MEYAD Üyesi Fatma Aydın’ın da katıldığı ziyarette Dernek Başkanı Aydın, Başkan Yılmaz’a tamamen cıvatalardan yapılmış ’Kitap Okuyan Cıvata Adam’ andaç kalemliği ve pandemi döneminde kaleme aldığı korona virüs ile ilgili ‘Eve Yalnız Gel’ kitabını da hediye etti.
Başkan Yılmaz’ın her zaman yanlarında olduğunu ve destek verdiğini belirten MEYAD Başkanı Aydın, "Başkan Yılmaz’ın kültür ve sanata verdiği değeri takdirle karşılıyoruz. Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında Toroslar Belediyemiz ile birlikte düzenlediğimiz şiir yarışmamız ulusal bir yarışma boyutu kazandı. Yarışmamıza ve etkinliklerimize destek veren Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Yılmaz ise Mersin’deki şair ve yazarları bir çatı altında toplayarak, Türk edebiyatına yeni kalemlerin kazandırılmasına katkı sunan MEYAD Başkanı Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. MEYAD tarafından yapılan faaliyetlerin kentin kültür ve sanat alanındaki gelişimine de katkı sunduğunu kaydeden Yılmaz, "Toroslarımızda yaşayan hemşehrilerimizi kültür ve sanatla buluşturmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Edebiyata, kültür, sanat ve bilime çok önem veriyor ve bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de Mersin Yazarlar Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz şiir yarışmamız ve etkinliklerdir. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

MEYAD’dan Başkan Yılmaz’a teşekkür

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