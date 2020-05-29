YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Meydanda saf tutup Cuma Namazını kıldılar

Meydanda saf tutup Cuma Namazını kıldılar

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde vatandaşlar, meydanda saf tutup Cuma Namazını kıldı.Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesinde Covid-19 salgını sebebiyle ilçe halka caminin yanında bulunan meydanda Cuma Namazı İlçe Müftüsü Mehmet Akarslan tarafından kıldırıldı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde vatandaşlar, meydanda saf tutup Cuma Namazını kıldı.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesinde Covid-19 salgını sebebiyle ilçe halka caminin yanında bulunan meydanda Cuma Namazı İlçe Müftüsü Mehmet Akarslan tarafından kıldırıldı. Uzun süredir kılınamayan Cuma Namazı, meydanda sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak kılındı. Namaz için meydan İhsaniye Belediyesi tarafından daha önce dezenfekte edildi ve namaza gelen vatandaşların ateşleri ölçülerek el dezenfektanları yapıldı. Cuma Namazı ise drone ile havadan da görüntülendi.

"Namazımızı idrak ettik çok mutluyuz"
İhsaniye ilçe Müftüsü Mehmet Akarslan, namazın ardından konuşma yaparak, "13 Mart Cuma yine bu camide hasbelkader ilçe müftüsü olarak cuma namazını kıldırmıştık. Allah nasip etti bugün 29 Mayıs tekrar cuma namazını cemaatle kılınması serbest olması nedeniyle caminin dışarısında düzenlenen alanda cuma namazını kıldık. Bu alanın temizlenmesinde, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"Sevinçliyiz, mutluyuz"
Uzun süre sonra namaz kılan vatandaşlardan olan Arif Ulu ise, "Uzun süre sonra tekrar cuma namazını kıldık mutluyuz. İnşallah biran önce bu salgın biter ve bütün namazlarımızı camilerde kılmaya tekrar başlarız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:29
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:22
Yatsı
22:00

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Bahar Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Merkez
Kanlıca Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Sağlık Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şuhut’ta 19 Mayıs konvoyu

Şuhut’ta 19 Mayıs konvoyu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Marketler mercek altında

Marketler mercek altında

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.