Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Edirne'de hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

EDİRNE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi kapsamında Edirne'nin Havsa ilçesinde hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Meyer-Landrut ve Kaymakcı'yı şantiye alanında yüklenici firma sahibi Tolga Koloğlu ve firma yetkilileri karşıladı.

Gelinen son durum hakkında Meyer-Landrut ve Kaymakcı'ya bilgi veren Koloğlu, altyapı çalışmalarının yüzde 50'sinin tamamlandığını belirtti.

Aç kapa tünelindeki çalışmaların bitmek üzere olduğunu, bunun ardından tünelin üstünün kapatılacağını anlatan Koloğlu, panel fabrikası ve hazırlanan traversler hakkında da bilgi verdi.

Meyer-Landrut ve Kaymakcı, çalışma alanında bir süre incelemelerde bulunduktan sonra firma yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

