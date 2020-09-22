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Meyve-sebze kurutma tesisi ile üretici kazanıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 22.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

Turizmin yanında aynı zamanda tarım kenti de olan Muğla’da üreticilerin ürünlerine, toprağına sahip çıkması için tarıma, hayvancılığa destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi bugüne kadar 47 üreticinin 40 bin 221 kg ürününü kurutulmasını sağladı ve üreticilere ek gelir sağladı.Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali’nde bulunan Büyükşehir Meyve Sebze Kurutma Tesisi’nde elma, armut, şeftali, mürdüm eriği, üzüm, patlıcan, zeytin, domates, biber, kuzugöbeği mantarı, sedir mantarı, kavun, muz, mandalina, portakal, greyfurt, limon gibi ürünler kurutuluyor.

Turizmin yanında aynı zamanda tarım kenti de olan Muğla’da üreticilerin ürünlerine, toprağına sahip çıkması için tarıma, hayvancılığa destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi bugüne kadar 47 üreticinin 40 bin 221 kg ürününü kurutulmasını sağladı ve üreticilere ek gelir sağladı.
Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali’nde bulunan Büyükşehir Meyve Sebze Kurutma Tesisi’nde elma, armut, şeftali, mürdüm eriği, üzüm, patlıcan, zeytin, domates, biber, kuzugöbeği mantarı, sedir mantarı, kavun, muz, mandalina, portakal, greyfurt, limon gibi ürünler kurutuluyor. Tesiste ayrıca erik ve şeftali gibi ürünlerin de pestili yapılıyor. Kurutması yapılan ürünlerin talep gelmesi halinde toz haline getirebilen tesiste ayrıca elma, portakal gibi ürünlerin kabukları kurutuluyor ve şeritler halinde kesilerek süs amaçlı kullanılması da sağlanıyor. Tesis güneş ve elektrik enerjisi ile kurutma yapıyor.
Başkan Gürün; “Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmaya kararlıyız”
Doğal ve eşsiz güzellikleri ile turizm kenti olarak bilinen Muğla’nın aynı zamanda verimli toprakları ile tarım kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün üreten, toprağına sahip çıkan ve alın terinin karşılığını alan bir Muğla için tarıma büyük destek verdiklerini belirtti. Başkan Gürün; “Muğla verimli toprakları, başat ürünleri ile üreten bir tarım kenti. Büyükşehir ailesi olarak 2014 yılından beri tarıma ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün dediği gibi; “Milli ekonominin temeli tarımdır” sözünü temel alıyoruz. Üretmeyen, her şeyi ithal eden, dışa bağımlı ülkelerin durumunu ne yazık ki biliyoruz. Ülkemizde de izlenen tarım politikaları ve ithalata dayanan anlayış nedeniyle üreticilerimiz yanında olan projeler ürettik. Meyve Sebze kurutma tesisimizde bu projelerimizden sadece biri. Talep fazlası ürünlerin değerlendirilmesi, kurutulmuş ürünler elde ederek üreticimizin katma değeri yüksek ürünler elde etmesi ve kış aylarına hazırlık için tesisimiz ve bizler üreticilerimizin emrindeyiz. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmaya kararlıyız” dedi.

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