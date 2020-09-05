YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Meyve sineğine doğal tuzak

Meyve sineğine doğal tuzak

ANTALYA HABERLERİ  | 05.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Antalya’da Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde kimyasal kullanımını azaltmak ve biyoteknik mücadele uygulamalarını arttırmak amacıyla 20 adet LastFly Ceratitis Capitata tuzağı bahçelere asıldı.

Meyve sineğine doğal tuzak

Antalya’da Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde kimyasal kullanımını azaltmak ve biyoteknik mücadele uygulamalarını arttırmak amacıyla 20 adet LastFly Ceratitis Capitata tuzağı bahçelere asıldı. Proje kapsamında ayrıca Zeytin Sineği ile Mücadele Tuzağı uygulaması için zeytin bahçelerinde DAP gübresi karışımı ile elde edilen doğal tuzakların asım işlemleri yapıldı.
Konyaaltı İlçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda ve Tarımsal Yayım Hizmetleri kapsamında desteklenen “Aşağıkaraman Boynuzalanı Entegre Mücadele Projesi” ile yaklaşık 150 dekar alanda toplu ve koordineli Entegre Mücadele çalışmaları başlatıldı. Bütçesi 65 bin 550 TL olarak onaylanan projenin ilk aşamasında 100 dekar açık alan nar ve narenciye bahçesine Turunçgil Unlu Biti zararlısına karşı faydalı böcek salımı yapıldı. Turunçgillerde Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis Capitata) ile mücadelede zararlı çıkışlarının takibi ve mücadele başlangıcının belirlenmesi için asılan delta tipi tuzaklardan alınan sayısal veriler sonucu, Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde kimyasal kullanımını azaltmak ve Biyoteknik Mücadele uygulamalarını arttırmak amacıyla 20 adet LastFly Ceratitis Capitata tuzağı da bahçelere asıldı.Proje kapsamında ayrıca Zeytin Sineği ile Mücadele Tuzağı uygulaması için zeytin bahçelerinde DAP gübresi karışımı ile elde edilen doğal tuzakların asım işlemlerinin de yapıldığı bildirildi.

Meyve sineğine doğal tuzak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor

Antalya Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:28
Yatsı
20:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Okyanus Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Can Toprak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Manavgat’ın Sesi 47 yaşında
Manavgat’ın Sesi 47 yaşında
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.