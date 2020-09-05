Meyve sineğine doğal tuzak

Antalya’da Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde kimyasal kullanımını azaltmak ve biyoteknik mücadele uygulamalarını arttırmak amacıyla 20 adet LastFly Ceratitis Capitata tuzağı bahçelere asıldı. Proje kapsamında ayrıca Zeytin Sineği ile Mücadele Tuzağı uygulaması için zeytin bahçelerinde DAP gübresi karışımı ile elde edilen doğal tuzakların asım işlemleri yapıldı.

Konyaaltı İlçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda ve Tarımsal Yayım Hizmetleri kapsamında desteklenen “Aşağıkaraman Boynuzalanı Entegre Mücadele Projesi” ile yaklaşık 150 dekar alanda toplu ve koordineli Entegre Mücadele çalışmaları başlatıldı. Bütçesi 65 bin 550 TL olarak onaylanan projenin ilk aşamasında 100 dekar açık alan nar ve narenciye bahçesine Turunçgil Unlu Biti zararlısına karşı faydalı böcek salımı yapıldı. Turunçgillerde Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis Capitata) ile mücadelede zararlı çıkışlarının takibi ve mücadele başlangıcının belirlenmesi için asılan delta tipi tuzaklardan alınan sayısal veriler sonucu, Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde kimyasal kullanımını azaltmak ve Biyoteknik Mücadele uygulamalarını arttırmak amacıyla 20 adet LastFly Ceratitis Capitata tuzağı da bahçelere asıldı.Proje kapsamında ayrıca Zeytin Sineği ile Mücadele Tuzağı uygulaması için zeytin bahçelerinde DAP gübresi karışımı ile elde edilen doğal tuzakların asım işlemlerinin de yapıldığı bildirildi.



