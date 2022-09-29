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Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa dava

29.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa dava

Adana'da, otomobilde meyve suyu kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucuyla yakalanan biri tutuklu 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan İ.C. ile tutuksuz H.Y, B.A. ve A.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan İ.C'nin şoför, diğerlerinin yolcu konumunda bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve aracın bagajı ile ön yolcu koltuğunun altında meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Sanıkların uyuşturucu gizlenmiş meyve suyu kutularında parmak izlerinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, İ.C, H.Y, B.A. ve A.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

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