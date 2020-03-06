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Mezarlıklar Müdürlüğü ulu mezarın yanına taşınacak

ÇORUM HABERLERİ  | 06.03.2020 19:04 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Ulumezarlık yanında yapılması planlanan Mezarlıklar Müdürlüğü binasıyla ilgili incelemede bulundu.Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Mezarlıklar Müdürü İsmail Öğütverici, Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım, Etüp Proje Müdürü Köksal Çöldaş ve teknik personelle birlikte Ulu Mezarlık’ta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Ulumezarlık yanında yapılması planlanan Mezarlıklar Müdürlüğü binasıyla ilgili incelemede bulundu.
Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Mezarlıklar Müdürü İsmail Öğütverici, Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım, Etüp Proje Müdürü Köksal Çöldaş ve teknik personelle birlikte Ulu Mezarlık’ta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yapılması planlanan yeni müdürlük binası ile ilgili bilgiler aldı.
Bünyesinde taziye evi, morg ve gasilhanelerin de bulunacağı binanın projesiyle ilgili incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, “Yapmayı planladığımız tesis için birim müdürlerimiz ve teknik personelimiz ile birlikte incelemelerde bulunduk. Sürecin hızlanması için birim müdürlerimize gerekli talimatları verdik. İnşallah en kısa zamanda modern ve ihtiyaçları karşılayan bir tesise kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

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