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Mezarlıklarda koronavirüs önlemi alındı

EDİRNE HABERLERİ  | 21.05.2020 12:58 | Son Güncelleme

Covid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak 23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen Arife Günü; şehit yakınları özel izinle şehit mezarlıklarını ziyaret edebilecek.
Edirne’de bu kapsamda başta şehit mezarlıkları olmak üzere tüm mezarlıkları dezenfekte ederek, temizlik çalışması yapıldı.
Covid -19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayram mezarlıklarda ziyaretçi olmayacak. Ancak 23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen Arife Günü; şehit yakınları özel izinle şehit mezarlıklarını ziyaret edebilecek. Edirne’de de her bayram olduğu gibi bu bayramda mezarlıklardaki temizlik çalışmaları ihmal edilmedi. Başta şehit mezarlıkları olmak üzere tüm mezarlıklar dezenfekte edildi, otlar temizlendi.

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