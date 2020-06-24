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Mezarlıklarda temizleme çalışmaları

ANTALYA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde mezarlıkların çevresi tel çitle çevriliyor.
Büyükşehir Belediyesi, sınırları belirlenmeyen mezarlıkların etrafına tel çit çekiyor, duvar örüyor. Alanya’daki mezarlıklarda yoğun bir çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 personelle temizlik çalışması yapıyor. Alanya’da 92 mahallede bulunan toplam 175 mezarlığı kapsayan çalışma ile maki grupları, dikenli çalı ve otlar nedeniyle girilmesi mümkün olmayan mezarlıklar ziyaret edilebilir hale getiriliyor. Son yedi ay içinde Alanya genelinde 78 mahallede toplam 172 mezarlıkta çalışma tamamlandı. 172 mezarlıkta toplam 1503 dönümlük alan temizlenerek, ziyaret edilebilir hale getirildi.
Duvar ve tel çit yapılıyor
Büyükşehir ekipleri mezarlıklarda temizlik çalışmalarının yanında bakım ve onarım çalışmalarını da düzenli olarak gerçekleştiriyor. Alanya Cikcilli Mezarlığı’nda toprak kaymasını önlemek için sorun yaşanan bölüme taş duvar yapıldı. Karapınar Mahallesi Yoğunoluk Mezarlığı’nın çevresi ise tel çit ile çevriliyor. Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mezarlığı da tel çit ile çevrildi. Kemer ve Korkuteli mezarlıklarında da çevre temizliğinin yanı sıra bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Finike ve Manavgat’ta temizlik
Finike Çamlıbel Mezarlığı’nın tahrip edilmesini ve yabani hayvanların girmesini önlemek için yapılan çalışmada ise mezarlığının etrafı yaklaşık 100 metrelik tel örgüyle kapatıldı. Manavgat ilçesi Çaltepe, Yukarı Işılar, Bucakşeyhler, Evrenleryavşi, Hacıobası, Taşağıl (Bahçelievler ve Karaevli mezarları), Side (Kemer ve Selimiye mezarları), Hisar ve Bayır mezarlıklarında yapılan çalışmalarda da ekipler büyüyen otları temizledi.
Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa’da Çobanlar ve Macar Mahallesi mezarlıklarında da temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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