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Mezarlıklarda Yasin-i Şerif ve dua kitabı dağıtıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara Yasin-i Şerif ve dua kitabı dağıtılıyor.Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık Servisi, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de mezarlıklarda detaylı temizlik ve bakım işlemi gerçekleştirdi.

Mezarlıklarda Yasin-i Şerif ve dua kitabı dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara Yasin-i Şerif ve dua kitabı dağıtılıyor.
Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık Servisi, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de mezarlıklarda detaylı temizlik ve bakım işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşların kabirleri daha rahat ziyaret edebilmeleri için mezarlıklarda hummalı bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, kabirlerin etrafındaki ağaçları budarken yabani otları temizledi.
Bu arada Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarına yakınlarının kabirlerini ziyaret için gelen vatandaşlara Mezarlıklar Servisi görevlileri tarafından Yasin-i Şerif ve dua kitabı dağıtıldı.

Mezarlıklarda Yasin-i Şerif ve dua kitabı dağıtıldı

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