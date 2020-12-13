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Mezarlıkların bakımı için belediyeye videolu mesaj gönderdiler

MANİSA HABERLERİ  | 13.12.2020 10:42 | Son Güncelleme

Mezarlıkların bakımı için belediyeye videolu mesaj gönderdiler

MANİSA (AA) - Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yakınlarının kabirlerine gidemeyen üç kadın, mezarlıkların bakımının yapılması talebini sosyal medya üzerinden paylaştıkları videolu mesajla iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkamayan Nalan Başeğmez (78), Latife Mazman (82) ve kronik hastalığı bulunan Dilek Uysaler (56), çektikleri videolarla yakınlarının kabirlerini ziyaret edemediklerini, mezarlıkların bakımsız kalmasından endişe ettiklerini belirtti.

Kadınların mezarlıkların bakımının yapılması konusundaki talebini içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla çalışma başlatıldı.

Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Mezarlığı'nda ağaç budama, yabancı otları temizleme ve mezarlık bakım çalışması yapan ekipler, büyükşehir belediyesi seralarında yetiştirilen 50 bin çiçeği de mezarlığa dikti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, gazetecilere, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşların yakınlarına ait mezarların bakımlarını yapamadığını, onlara yardımcı olmak amacıyla temizlik ve bakım çalışması başlattıklarını söyledi.

Göktaş, Kırtık ve Çatal mezarlıklarında toplam 400 bin metrekare alanda 150 personel ile mezarların bakımlarını yaptıklarını, çalışmaların düzenli olarak süreceğini sözlerine ekledi.

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