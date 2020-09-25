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Mezarlıkların çevre duvarları yapılıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 25.09.2020 19:51 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çevre düzenlemeleri kapsamında mezarlıkların korunması için çevre duvarı yapım çalışmalarına devam ediyor.Düzce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan mezarlık alanlarının korunması adına hafta başında çalışma başlattı.

Mezarlıkların çevre duvarları yapılıyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çevre düzenlemeleri kapsamında mezarlıkların korunması için çevre duvarı yapım çalışmalarına devam ediyor.
Düzce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan mezarlık alanlarının korunması adına hafta başında çalışma başlattı. Bu kapsamda Aziziye Mahallesinde bulunan mezarlık çevresi 550 metrelik duvarla koruma altına alırken, çalışmaların devam ettiği Ağa Mahallesi’nde ise 130 metrelik duvar inşa edileceği bildirildi. Vatandaşlar çalışmaları memnuniyetle karşılanırken aynı uygulamanın diğer mezarlıklarda da yapılacağı aktarıldı.

Mezarlıkların çevre duvarları yapılıyor

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