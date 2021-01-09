YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor

Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor

09.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor

Mezitli Belediyesince hayata geçirilen ’Basın Evi’nin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 11 Ocak Pazartesi günü açılacağı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gazeteciler adına yapılmış olan ’Basın Evi’nde Mersinli gazeteciler toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecek, kaliteli zaman geçirecek.24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde temeli atılarak korona virüsün etkilerine rağmen hızla tamamlanan ’Basın Evi’nde, toplantı odası, dinlenme ve aktivite alanları bulunuyor.

Mezitli Belediyesince hayata geçirilen ’Basın Evi’nin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 11 Ocak Pazartesi günü açılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gazeteciler adına yapılmış olan ’Basın Evi’nde Mersinli gazeteciler toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecek, kaliteli zaman geçirecek.
24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde temeli atılarak korona virüsün etkilerine rağmen hızla tamamlanan ’Basın Evi’nde, toplantı odası, dinlenme ve aktivite alanları bulunuyor. Mezitli Deresi yanında yapılan Basın Evi, mimari yapısı, işlevi ve çevre düzenlemesi ile Mersin’de ilk olacak.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’de bulunan muhtarlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları gibi Mersin basınının da bir mekana ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Mezitli bir çok yönüyle Mersin’in merkezi olmaya başladı. Farklı sektörler çalışma merkezi olarak Mezitli’yi tercih ediyor. Gazeteci arkadaşlarımızdan yoğun olarak gelen talepler doğrultusunda bir Basın Evi yapmaya söz verdik. Mersin Gazeteciler Cemiyeti ile yaptığımız görüşmeler ışığında Mezitli Deresi kenarında bulunan mütevazı bir alanda Basın Evini yapmaya karar verdik. Cemiyet Başkanımız Kaya Tepe’nin öncülüğünde, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde temelini atarak hızlı bir şekilde inşaatı tamamladık ve açılışını yapıyoruz. Her ne kadar gazeteciler adına yapmış olsak da bu mekan tüm Mezitlililerin gelip kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. Basın mensuplarının yanı sıra Mezitlililerin de yararlanabileceği Basın Evimizi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün pandemi koşulları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi sebebiyle ertesi günü 11 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de faaliyete geçiriyoruz” dedi.
Bu vesileyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını dile getiren Tarhan, “Gazetecilerimiz kaliteli zaman geçireceği sosyal bir mekana kavuşurken halkımız da Mersin basının tüm kaynaklarına tek merkezden ulaşabileceği, çayını, kahvesini yudumlarken günlük tüm yerel gazeteleri okuyabileceği çok özel bir buluşma alanı sağladık. Mezitli halkına ve Mersin basın emekçilerine armağan olsun” diye konuştu.

Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Göksu Eczanesi
Akdeniz
Murat Eczanesi
Akdeniz
Tülin Eczanesi
Akdeniz
Sena Eczanesi
Mezitli
Tece Eczanesi
Mezitli
Bilgen Eczanesi
Toroslar
Yalınayak Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Vergi Dairesi Başkanı Baysal’dan ’Bir kitapta senden’ kampanyasına destek

Vergi Dairesi Başkanı Baysal’dan ’Bir kitapta senden’ kampanyasına destek

Mezitli’de turunç koruluğu açıldı

Mezitli’de turunç koruluğu açıldı

Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti

Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti

Tarsus’tan İstanbul’a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum

Tarsus’tan İstanbul’a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nimet ve İhsan Tufan Parkı’nda kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nimet ve İhsan Tufan Parkı’nda kutlandı

Hayırsever iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak

Hayırsever iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.