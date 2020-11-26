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Mezitli Belediyesi çalışanlarından şiddete karşı turuncu maske

MERSİN HABERLERİ  | 26.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde, çalışanlar gün boyu şiddetin sembolü olan turuncu renkte maske, yakalarına da turuncu rozet taktı.Tüm Bel Sen ile yapılan toplu sözleşme ile şiddet uygulayan çalışanların sosyal haklarının eşine verilmesi kararını alan Mezitli Belediyesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde, çalışanlar gün boyu şiddetin sembolü olan turuncu renkte maske, yakalarına da turuncu rozet taktı.
Tüm Bel Sen ile yapılan toplu sözleşme ile şiddet uygulayan çalışanların sosyal haklarının eşine verilmesi kararını alan Mezitli Belediyesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Çalışanlar, gün boyu şiddetin sembolü olan turuncu renkte maske, yakalarına da turuncu rozet taktı. Merkez bina ve diğer birimlerin tamamında turuncu maske takan çalışanlar, kadına şiddetle mücadeleye dikkat çekti. Gün boyu işlemlerini yapmak için belediye gelen vatandaşlara da turuncu maske dağıtıldı.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, büyük bir toplumsal sorun haline gelen kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını ifade etti. Mezitli’nin çok özel bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, "Tüm dünyada olduğu gibi Mezitli’de de kadına şiddet konusunda hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz. Kadınların erkeklerle birlikte yan yana durup başarılı olduğu bir dünyaya inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Mezitli Belediyesi kadın dostu bir belediyedir. Kadınlarımızın ekonomik yönden özgür olmasını her zaman hedefledik. Bu konuda da adım adım başarıya ulaşıyoruz. Kadınlarımızı ekonomik özgürlüğüne kavuşturup eşlerinin yanında ikinci sınıf olmaması için çalışıyor, bu zinciri kırmak istiyoruz. Bu nedenle Tüm-Bel-Sen ile yaptığımız toplu sözleşmeye özel bir kadına şiddet kriteri koyduk. Eğer çalışan şiddet uygularsa sosyal hakları eşine verilecek kararı aldık. Bugün de çalışanlarımız da turuncu maske takarak bizim bu mücadelemize destek veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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