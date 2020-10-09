YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mezitli Belediyesi, imar planını meclise sundu

Mezitli Belediyesi, imar planını meclise sundu

MERSİN HABERLERİ  | 09.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarını hazırlayarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sundu.Toplam 4 etapta gerçekleştirilen imar planlarının kesinleşmesi ile Mezitli’de özellikle yapılaşma alanında hareketlilik başladı.

Mezitli Belediyesi, imar planını meclise sundu

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarını hazırlayarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sundu.
Toplam 4 etapta gerçekleştirilen imar planlarının kesinleşmesi ile Mezitli’de özellikle yapılaşma alanında hareketlilik başladı. Mezitli Belediye Meclisi olarak, planları önce tamamlayarak diğer belediyeler karşısında önder ve öncü olma niteliğini yakaladıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İlçemize ait 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmalarını programlanmış şekilde etaplar halinde tamamladık. Mezitli’nin çok özel avantajları var ve yatırımcılar 4 gözle bu planları bekliyor. Burada yaşayan insanlarımızın eğitim düzeyi oldukça yüksek. İnsanlar yaşamak için Mezitli’yi tercih ediyor. Mezitli’deki nüfus artışı Mersin ve Türkiye’nin 3 katına yakın seyretmektedir. Türkiye genelinde yaşayan insanların yüzde 51’i erkek iken bu oran Mezitli’de kadınlar lehine yüzde 51 şeklinde değişiyor. Çünkü başta kadınlarımız olmak üzere herkes burada huzur içerisinde hissediyor kendini. Biz de Mezitli’de yaşayanların mutlu olmalarını istiyoruz” dedi.
Plana verdikleri katkı için belediye çalışanlarına ve meclis üyelerine de teşekkür eden Tarhan, “Çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Birlikte büyüyeceğiz. Sivil toplum örgütleri, Gönüllü Evlerimiz, Kadın Üretici Pazarları, her türlü meslek odaları, hayırsever iş adamlarıyla herkesi kucaklamamız gerekiyor. Bu aileyi büyüteceğiz. Büyük bir aile olacağız. Herkes katkı sunacak ve sonuçta herkes kazançlı çıkacak. Bugüne kadar bize destek veren, güvenen Mezitli halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Mersin Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:37
Öğle
12:34
İkindi
15:48
Akşam
18:21
Yatsı
19:35

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Cevheroğlu Eczanesi
Akdeniz
Çıglı Eczanesi
Akdeniz
Emel Eczanesi
Akdeniz
Melda Eczanesi
Mezitli
Ozan Eczanesi
Mezitli
Dicle Eczanesi
Toroslar
Tuğba Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mersin ormanlarına yeni yol ağı
Mersin ormanlarına yeni yol ağı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.