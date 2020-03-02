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Mezitli Belediyesi Meclisi’nden şehitlere saygı

MERSİN HABERLERİ  | 02.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısında, geçtiğimiz hafta Suriye İdlib’te yaşanan hava saldırı sonrası şehit olan 34 asker için saygı duruşunda bulunuldu.Daha sonra geçilen meclis toplantısında gündemdeki konular ve komisyondan gelen kararlar görüşüldü.

Mezitli Belediyesi Meclisi’nden şehitlere saygı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısında, geçtiğimiz hafta Suriye İdlib’te yaşanan hava saldırı sonrası şehit olan 34 asker için saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra geçilen meclis toplantısında gündemdeki konular ve komisyondan gelen kararlar görüşüldü. İlk olarak Mezitli Belediyesinde tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak personelin ücretinin belirlenmesi teklifi konunun detaylarıyla görüşülmesi amacıyla komisyona sevk edildi. Daha sonra çeşitli branşlarda Mezitli’yi temsil edecek sporculara yardım yapılması teklifi görüşüldü. Bu tür yardım taleplerinin son dönemde artması nedeniyle tüm yardımlara yanıt verilebilmesi amacıyla Mezitli Belediyesi spor ödül yönetmeliğinin güncellenmesi gerektiği dile getirildi. İlgili teklif tüm komisyonlar tarafından görüşülerek Nisan ayı Meclisi’ne getirilecek.
Mecliste ayrıca inşaatı devam eden Mezitli Cemevi’ne nakdi yardım yapılması, pazar yerleri düzenleme yönetmeliğinde düzenleme yapılması, Mezitli dördüncü etap 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifleri de görüşüldü. Mezitli’nin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı konusunda diğer belediyelerin çok önünde olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Gerek meclis üyelerimiz gerekse çalışma arkadaşlarımız son derece titiz bir şekilde çalışarak dördüncü etap planı da hazırladılar. Maalesef bir çok belediye henüz daha ikinci etapta olduklarından Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmasında aksamalar yaşanıyor. Çok zor bir çalışma ancak çalışma arkadaşlarımız olağanüstü bir gayretle dördüncü etaba kadar geldiler. Bu durum bizim ne denli sistemli ve hızlı çalıştığımızın en büyük göstergesi. Bu konuda geçtiğimiz hafta Mersin Büyükşehir Belediyesinde bir toplantı gerçekleştirdik. Çok yararlı oldu. Kısa sürede çok daha fazla yol alacağımızdan eminim” dedi.

Mezitli Belediyesi Meclisi’nden şehitlere saygı

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