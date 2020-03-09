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Mezitli Belediyesi sanat çarşısı açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 09.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

Mersin’in yeni çekim merkezi olması planlanan Mezitli Belediyesi sanat çarşısı açıldı.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kooperatif üyeleri ve vatandaşların katıldığı açılışta, sanatçı Kemal Rastgeldi de mini bir dinleti sundu.

Mersin’in yeni çekim merkezi olması planlanan Mezitli Belediyesi sanat çarşısı açıldı.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kooperatif üyeleri ve vatandaşların katıldığı açılışta, sanatçı Kemal Rastgeldi de mini bir dinleti sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılışta konuşan Başkan Tarhan, “Mezitlili kadınlar çok farklı. Bu farklılıklarını tüm dünyada gösterdiler. Çin’de ödül alırken jüri ödülümüzü açıklarken, ‘Burası dev şehirler arasında küçük bir ilçe ama yüreği büyük kadınlar var’ demişti. Yani küçük ilçenin yüreği büyük kadınları her yerde seslerini duyurmaya devam ediyorlar. Mezitli; herkesin bir şeylerle uğraştığı bir kent. Yaşı her ne olursa olsun insanlarımız üretiyor, çalışıyor, sanat yapıyor. Burası da üreten insanlarımız için oluşturduğumuz mekanlardan birisi. Burayı imal ederken Türkiye’de örneği olmayan bir biçimde atıl konteynerleri değerlendirdik. Kendi ürettikleri, el ürünlerini burada değerlendirecekler. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.
Siyasette, evde, yaşamda kadın ve erkeğin eşit olduğuna vurgu yapan Alpay Antmen de “Kadın ve erkek eşit bireyler oluncaya kadar mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Kadına şiddete sıfır tolerans olmalı ve çocuk yaştaki evliliklere asla izin vermemeliyiz. Çünkü kadın varsa, kadın emeği varsa, yuva da oluyor, başarı da oluyor, belediye de oluyor. Başkanımız Neşet Tarhan’a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı işlere imza atıyor. Kadınlara ve çocuklara büyük hizmetler gerçekleştiriyor” diye konuştu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 28 dükkanın yer aldığı sanat çarşısında kısa süreli izdihamlar da yaşandı.Tamamı atıl durumda bulunan konteynerlerden oluşan, Mezitli Belediyesi çalışanlarının özel tasarımı olan çarşıda hediyelik el yapımı ürünler, sanatsal tasarımlar, çok farklı damak tatları Mersinlilerle ve dışarıdan gelen misafirlerle gün aşırı buluşacak.

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