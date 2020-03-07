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Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı açılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 07.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesinin kente yeni bir çekim merkezi kazandırmak amacıyla faaliyete geçirdiği Sanat Çarşısı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hizmete açılıyor.

Mezitli Belediyesinin kente yeni bir çekim merkezi kazandırmak amacıyla faaliyete geçirdiği Sanat Çarşısı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hizmete açılıyor. Sanat Çarşısında, tamamı el yapımı ürünlerin satışı yapılacak.
Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri içerisinde açılacak Sanat Çarşısı, imar uygulamasından sunulacak ürünlere kadar son derece özel bir tasarımla hayata geçirilecek. Sanat Çarşısı, turizm hedefinin yanında istihdam alanında da önemli bir işlevi yerine getirecek.
Mezitli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanları tarafından tasarlanan projenin bir başka özelliği de kullanılan tüm malzemelerin geri dönüşümlerden yapılmış olması. Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mimar ekibi, atıl durumda bulunan konteynerleri sanatsal birer mekan haline getirdi. Çarşıda, tamamı el yapımı hediyelik eşyalar, geri dönüşüm temalı ürünler, çok özel yiyecek ve içecek standartları yer alacak. 27 dükkanın yanı sıra atölye uygulama ünitelerinin de bulunacağı çarşının mini meydanı sanatsal ve kültürel etkinliklerde de kullanılabilecek şekilde tasarlandı.
Şeffaf bir biçimde yapılan kura çekimi sonrası dükkan almaya hak kazanan üreticiler, hummalı bir biçimde 8 Mart Pazar günü yapılacak açılışa hazırlanıyor.

“Avrupa’da benzerlerine tanık olduğumuz bir çarşı planladık”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersinlileri yeni bir çekim yerine kavuşturmak amacıyla saat 15.00’te yapılacak açılışa tüm halkı beklediklerini belirterek, üreticilerle tüketicileri buluşturacak çok özel bir projeye imza attıklarını söyledi. Mersinlilere kaliteli zaman geçirecekleri bir mekan sunduklarının altını çizen Başkan Tarhan, “Avrupa’da benzerlerine tanık olduğumuz bir çarşı planladık. Mezitli’de ya da Mersin’de evinde oturan insanların dışarı çıkınca gidebilecekleri bir yer olsun istiyoruz. Toplam 27 dükkanın yer aldığı Sanat Çarşımızda oturma alanları, gezinti yolu ve mini bir de meydan bulunuyor” dedi.
Çarşının, dükkan tasarımlarının yanı sıra çevre düzeni, meydan yapısı ve kapsamı ile örnek alınacak bir proje olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, “Belediye çalışanlarımız özel bir çalışma ile Mersinlilere çok güzel bir mekan hazırladı. Her birimimiz kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. İnanıyorum ki, sadece dışarıdan gelenler değil, Mersin’de yaşayanlar da mutlaka buraya uğramak isteyecek” diye konuştu.
Mezitlililerin yaşadığı kentte mutlu olmalarının birinci koşulları olduğuna vurgu yapan Tarhan, “Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımızın yapısı diğer ilçelere göre daha farklı. Onların taleplerine göre projeler üretmeye gayret ediyoruz. Diğer hizmetlerimizi yürütürken kenti ön plana çıkaracak projelere imza atıyoruz. Daha temiz, daha güzel ve daha yeşil bir kent oluştururken, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz. Amacımız, daha fazla insanın gelmesini sağlamak. Daha cazip bir şehir olması için çalışıyoruz. Hem Mezitli’deki insanların hem Mersin’deki insanların hem de turist olarak ziyaret edenlerin buraya gelmesini sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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