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Mezitli Belediyesinde memur ve sözleşmeliler için yüzde 120’lik artış

İHA İHA
24.01.2024 15:31 | Son Güncelleme:
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Mezitli Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen Mersin Şubesi arasında imzalanan yüksek oranlı toplu sözleşme ile memur ve sözleşmeli personellerin maaşları için yüzde 120’lik bir artış sağlandı.

Mezitli Belediyesi ve Tüm-Bel-Sen Mersin Şubesi arasında gerçekleşen toplu sözleşme görüşmeleri olumlu bir şekilde sonuçlandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Mustafa Özbay’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, 2024 yılı için geçerli olacak olan toplu sözleşme belirlendi. Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, "Personelinin her zaman hakkını savunan ve adil yaklaşan bir yönetim anlayışımız oldu. Memur ve sözleşmeli personellerimiz için gerçekleştirdiğimiz sözleşme sürecinde karşılıklı anlaşma ve uzlaşı ile ortak karar aldık. Bu doğrultuda, Tüm-Bel-Sen Mersin Şubesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yüzde 120 üzerinden bir anlaşmaya vardık. Çalışanlarımızın her zaman yanında olacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Yapılan anlaşma ile Mezitli Belediyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanlar, 2024 yılında daha yüksek oranlarda maaş artışları ve diğer sosyal haklardan faydalanacaklar.
Tüm-Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay, belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personeller adına yapılan bu artıştan kaynaklı Başkan Tarhan’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

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