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Mezitli Belediyesi’nden 2B itirazı

MERSİN HABERLERİ  | 17.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesince, Esenbağlar Mahallesi’nde Şehit Fatih Soydan adına yaptırılan hatıra ormanının, 2B kapsamında değerlendirileceği iddiaları üzerine itirazda bulunulduğu bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan itirazda, söz konusu 364 ada 2 parselin tapu kayıtlarında orman alanı olarak göründüğüne dikkat çekilerek, “Belediyemiz arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre söz konusu parseli içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Belediye Meclisimizin 1998 tarih ve 53 sayılı kararıyla konut alanı olarak işaretlenmiştir.

Mezitli Belediyesi’nden 2B itirazı

Mezitli Belediyesince, Esenbağlar Mahallesi’nde Şehit Fatih Soydan adına yaptırılan hatıra ormanının, 2B kapsamında değerlendirileceği iddiaları üzerine itirazda bulunulduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan itirazda, söz konusu 364 ada 2 parselin tapu kayıtlarında orman alanı olarak göründüğüne dikkat çekilerek, “Belediyemiz arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre söz konusu parseli içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Belediye Meclisimizin 1998 tarih ve 53 sayılı kararıyla konut alanı olarak işaretlenmiştir. Anılan yerin ise orman vasfı bulunduğundan bir dönem Fatih Soydan Koruluğu olarak belirlenmiştir” bilgisi verildi.
Halen Fatih Soydan Koruluğu olarak da bilinen alanın tabelasının söküldüğü ve kadastro çalışmaları sırasında 2B kapsamına alınarak özel bir şahsa verileceğine yönelik şikayetlerin Mezitli Belediyesi’ne iletildiğine dikkat çekilen başvuru dilekçesinde, “Geçmişte şehidimiz Fatih Soydan adına planlanan ve ’hiç kimsenin işgalinde, kullanımında olmadığı’ halde kadastro çalışmalarına göre orman sınırı dışına çıkarılması kabul edilir gözükmemektedir. Tarım arazisi özelliği ile kullanımında yararı kabul edilen kadastro komisyonunun düşüncesinin de çelişkiler içerdiği gözlenmiştir” denildi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın hızla kuraklaştığı bir dönemde, Mezitli Belediyesi olarak boş bulduğumuz her alanı ağaçlandırmaya ve mevcut orman alanlarını korumaya çalışırken, orman vasıflı alanın 2B kapsamına sokulması kabul edilemez. Önce dikilen fidanların sökülmesi ardından hiçbir kayıtlı bilgi ve belge yokken, söz konusu alanın bir isim tarafından kullanılıyormuş gibi rapor tutulması, niyetin hasıl olmasını sağlamaya yetmiştir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz" dedi.

Mezitli Belediyesi’nden 2B itirazı

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