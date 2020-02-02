Mezitli Belediyesi’nden egellilere kar sürprizi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri için kar sürprizi yaptı. Kara gitmeleri büyük sıkıntı olan engelliler, yaptıkları kar şakaları ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Torosların tepesinden kamyonlarla getirilerek Mezitli Kent Konseyi binasının önündeki alana boşaltılan karlar, engelliler kadar havanın güzel olmasını fırsat bilerek sokağa çıkan çocukları da sevindirdi. Mezitli deresi kenarındaki alanda karla oynayan çocukların sevinç çığlıkları, her yanı sardı. Başkan Tarhan’ın yanı sıra bir toplantı için Mersin’de bulunan Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kurucusu sporcu ve dağcı Nasuh Mahruki de alana gelerek kartopu oynadı. Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılara sucuk ekmek de ikram edildi.

Bahar havası yaşanan Mezitli’ye dağlardan kar getirilmesinin çok sempatik bir şey olduğunu söyleyen Nasuh Mahruki, “Çok hoş ve sempatik bir olay. Bu bahar havasında çocukların ve engellilerin kar yığınlarının önünde buluşması, oyunlar oynaması son derece güzel. Belediye Başkanımızın, meclis üyelerimizin, misafirlerin baharı yaşadığımız bir günde engellilerimiz ve çocuklarımızla kartopu oynaması çok önemli. Bunun düşünülmüş olması çok güzel” dedi.

Daha önce yılbaşı etkinliğinde ve anaokulu çocuklarına karne sürprizi için Toros dağlarından kar getirdikleri bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Anaokullarımızda, ilköğretim okullarımıza kar getirerek öğrencilerimizi sevindirmiştik. Bugün de engellilerimizi karla buluşturduk. Meclis üyelerimiz, vatandaşlarımız, çevre eğitim kurumlarından öğrenciler herkes burada gönüllerince kartopu oynuyor. Engelli arkadaşlarımızın Toroslara gitmesi kolay değil. Onlar gidemiyorsa biz karı buraya getirelim dedik. Böylesi güzel bir günde hep bir arada olmak çok güzel.Nasuh Mahruki’nin de burada olması bizim için büyük şans oldu. Daha öncede birlikte birçok çalışmamız olmuştu" diye konuştu.

