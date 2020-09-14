Mezitli Belediyesi’nden uzaktan eğitim desteği

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, uzaktan eğitimde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ders çalışmak üzere öğrencileri Üniversite Caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Kültür Merkezi ile GMK Bulvarı ve Mezitli Deresinin kesişim noktasında bulunan Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphaneye davet etti. Kütüphane hizmetinin de verildiği her iki yerde de bilgisayarlarıyla gelen internetten ücretsiz yararlanabilecek. Bilgisayar imkanı bulunmayan öğrenciler için de gençlik ve kültür merkezinde bilgisayar sistemi kuruldu. Ders çalışmak için gelen öğrenciler, serin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ders çalışırken, aile sıcaklığında zaman geçirecekler. İnternet ve bilgisayar imkanı bulunmayan öğrencilere yönelik bu hizmet büyük ilgi gördü. Korona virüsünün oldukça yoğun olduğu günümüzde uzaktan eğitim konusunda, internet, bilgisayar gibi çeşitli sorunlar yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, “Başkanımız Neşet Tarhan yine biz öğrencileri düşünerek çok güzel bir imkân sundu. Çok teşekkür ederiz. Serin bir ortamda ders çalışıyoruz. İnternet ve bilgisayarları kullanabiliyoruz. Çok temiz bir ortam. Görevliler, son derece ilgililer ve yardımcı oluyorlar. Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandılar.

Belediye imkanları ölçüsünde korona virüslü günlerde eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Maalesef virüs salgını dolayısı ile uzaktan eğitim sistemine geçildi. Ancak pek çok öğrencimiz teknik sıkıntılar nedeniyle eğitime ulaşamadı. Biz de belediyemizin imkanları ölçüsünde yardımcı olmak için çaba sarf ettik. Normal işleyişi bozmayacak şekilde öğrencilerimiz Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemizden, gençlik kültür merkezimizden yararlanabilecekler. Bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz de dönüşümlü olarak gençlik ve kültür merkezimizde oluşturduğumuz bilgisayar sisteminden derslerini takip edebilecek" dedi.



