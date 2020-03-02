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Mezitli Belediyesinden Van depremzedelerine yardım

MERSİN HABERLERİ  | 02.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi, geçen ay İran’da meydana gelen ve Van’da da etkisi hissedilen depremde zarar gören depremzedelere gıda, bebek maması, battaniye, temizlik malzemesi ve kıyafetlerden oluşan yardım kolileri gönderdi.Elazığ depremi sonrası ülke çapında düzenlenen kampanyalardan sonra Van’da ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmayan Mezitli Belediyesi, depremzedeler için yardım kolileri hazırladı.

Mezitli Belediyesi, geçen ay İran’da meydana gelen ve Van’da da etkisi hissedilen depremde zarar gören depremzedelere gıda, bebek maması, battaniye, temizlik malzemesi ve kıyafetlerden oluşan yardım kolileri gönderdi.
Elazığ depremi sonrası ülke çapında düzenlenen kampanyalardan sonra Van’da ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmayan Mezitli Belediyesi, depremzedeler için yardım kolileri hazırladı. Belediye çalışanları tarafından tasnif edilerek kolilere doldurulan gıda, bebek maması, battaniye, temizlik malzemesi ve kıyafetler, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırıldı. Yardım malzemeleri, Van’daki yetkililere teslim edildi.
Yardımlarla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türk halkının Elazığ depreminde büyük bir yardımseverlik ve dayanışma örneği gösterdiğini ifade etti. Daha sonra gerçekleşen ve Van’ı da etkileyen depremde de vatandaşların zarar gördüğüne, birçoğunun kış şartlarında çadırlarda yaşamak durumunda kaldığına dikkat çeken Başkan Tarhan, “Elazığ depremi için kısa sürede toplanan büyük çapta yardım ile Mezitli halkı hayırseverliğini ve dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdi. Biz de Van’daki vatandaşlarımız için de benzer bir yardım göndermemiz gerektiğine karar verdik. Çalışanlarımız, eşyaları guruplarına göre ayırarak tek tek kolilere doldurdu. Özellikle dağıtım görevlilerinin zorlanmaması açısından kadın, erkek, çocuk, sağlık, gıda, meyve, sebze, temel ihtiyaç malzemesi gibi farklı kategorilerde titizlikle paketlendi. Daha sonra bu yardımları kamyonlara yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdık" dedi.
Mezitli Belediyesinin ihtiyaç duyulan her yere ulaşmaya çalıştığını ifade eden Tarhan, “Mezitli Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her yere Mezitlililerin yüreklerindeki sıcaklığı ulaştırmaya çalışıyoruz. Elazığ için Türkiye’nin dört bir yerinden yardım yağdı ama Van’ın bu konuda biraz ihmal edildiğini düşündük. Van’a da yardımları ulaştırmaya karar verdik. Mezitli halkı bu konuda her zaman ne denli yardımsever olduğunu göstermiştir. Gönüllü Evlerimiz, Örgü Evimiz, Kent Konseyimiz, Sivil Toplum Örgütlerimiz ve vatandaşlarımız bundan sonra da üzerine düşen görevi yerine getirecektir" diye konuştu.

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