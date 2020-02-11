YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mezitli gönüllü serası ihtiyaç sahipleri için üretiyor

Mezitli gönüllü serası ihtiyaç sahipleri için üretiyor

MERSİN HABERLERİ  | 11.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi gönüllü serası ihtiyaç sahibi vatandaşlar için üretmeye devam ediyor.

Mezitli gönüllü serası ihtiyaç sahipleri için üretiyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi gönüllü serası ihtiyaç sahibi vatandaşlar için üretmeye devam ediyor. 5 yılı aşkın bir süredir gönüllü olarak ürettiği ürünleri Mezitli Belediyesi aşevine bağışlayan emekli Salman Kalender, kış aylarında da boş durmuyor.
Eski Mezitli yolu üzerinde Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan yaklaşık 4 dönümlük sera alanında, üretim yapan Kalender, “Ülkesini, kentini seven insanlar üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Çevreden gelenler, arkadaşlarım yaptıklarımı imkansız görüyor ama elimizi taşın altına koymazsak hiçbir şey başaramayız. Benim elimden bu ürünleri üretmek geliyor onu yapabiliyorum. Başka bir arkadaşımız başka bir üretim yapar ve o ihtiyacı giderir. Dayanışma, toplumsal birliktelik ancak böyle sağlanır” diye konuştu.
Kendisine verdiği destek nedeniyle Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür eden Kalender, “Başkanımız birlikteliğe ve dayanışmaya büyük önem veriyor. Onun bize sağladığı imkanlar ve motivasyon bizi daha fazla şeyler yapmaya sevk ediyor. Bizim bu birlikteliği daha da artırarak farklı alanlara yaymamız gerekiyor. Gerçek yurtseverlik budur diye düşünüyorum” dedi.
Vatandaşların belediyeye olan güveni ile büyük başarılar elde ettiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “En zor gönül işi ve güvene dayanan işlerdir. Güveni sağlamak gerek belediye tüzel kişiliği gerek belediye başkanı olarak en zor şeydir. Bunu çözdüğünüz zaman birçok şeyi çözüyorsunuz. Göreve geldiğim yaklaşık iki yılda başardığım en iyi iş halkın güvenini sağlamaktır. İlk aday olduğumuzda ‘bu belediye halkın belediyesi olacak, belediye başkanı da halkın başkanı olacak’ demiştim. Biz Mezitli’de belediyeyi halkın belediyesi yaptık ve başkan da halkın başkanı oldu" şeklinde konuştu.
En büyük projesinin gönüllüleri harekete geçirmek olduğunu ifade eden Tarhan, “Gönüllülerimiz harika işler başarıyorlar. Gönüllü evlerimizde çocuk okutmaktan sosyal dayanışmaya kadar onlarca proje başarıyla yürüyor. Gönüllü seramızda da Türkiye’ye örnek olacak bir dayanışmaya imza atılıyor. Bu çerçevede eski Mezitli yolunda yaklaşık 4 dönümlük bir alanı asker emeklisi bir arkadaşımıza tahsis ettik. Bu arkadaşımız orada her türlü sebzeyi yetiştiriyor. Bizden hiçbir talebi yok" diye konuştu.
Projenin ikinci halkasında ise üretilen her türlü sebzeyi Mezitli Belediyesi aşevine verdiklerini kaydeden Tarhan, “Belediye aşevi orada üretilen sebzeleri değerlendiriyor, dar gelirli, yoksul ailelere direk evlerinde yemek olarak veriliyor. Yani sivil inisiyatif dediğimiz gönüllünün emeği ve ürettiği, dar gelirli vatandaşın aşı olmuş oluyor. Bu, Türkiye’de yok. Hiçbir belediyede yok. Aşevi yapan var ama bizim gönüllü serası aşevinin tamamlayıcısı konumunda. Bunu çoğaltacağız. Her kim bu amaçla gönüllü olarak yer isterse yer veririz ve sebze üretimini sağlatırız” dedi.

Mezitli gönüllü serası ihtiyaç sahipleri için üretiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da fuhuş operasyonu

Aydın’da fuhuş operasyonu

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Mersin Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:28
Öğle
13:01
İkindi
15:57
Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Batıkent Eczanesi
Merkez
Çağla Eczanesi
Merkez
Dostlar Eczanesi
Merkez
Gönülce Eczanesi
Merkez
İnal Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Ladin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

5 kıtada 88 ülkeye ihracat yapıyor

5 kıtada 88 ülkeye ihracat yapıyor

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Teleferik Projesi Tamamlandı

Teleferik Projesi Tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.