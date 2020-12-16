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Mezitli’de aşırı yağışın tahribatı kısa sürede temizlendi

MERSİN HABERLERİ  | 16.12.2020 14:03 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, önceki gün meydana gelen aşırı yağışlar sonucu ortaya çıkan tahribatın, kısa sürede giderildiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan aşırı yağış ve fırtınanın etkisiyle tahrip olan alanlarda temizleme ve onarım çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, önceki gün meydana gelen aşırı yağışlar sonucu ortaya çıkan tahribatın, kısa sürede giderildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan aşırı yağış ve fırtınanın etkisiyle tahrip olan alanlarda temizleme ve onarım çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladı. Su taşkınlarının oluşturduğu tahribatın izlerini temizleyerek vatandaşın kullanımına hazır hale getiren ekipler, kırılan ve devrilen ağaçları da temizleyerek yeniden ağaçlandırma çalışmalarına başladı.
Tüm tahrip olan alanları kısa bir sürede temizleyerek vatandaşların yeniden kullanımına açan belediye çalışanlarına teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Belediye olarak su taşkını yaşanmaması konusunda ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde tüm tedbirlerimizi almaya çalıştık. Çok şükür ki, daha önceleri görmeye alışılan o büyük yıkımlar bu yağmurda yaşanmadı. Ancak aldığımız tüm tedbirlere karşın yağmurun şiddetli fırtınayla birlikte gelmesi özellikle ağaçların devrilmesi ve park bahçelerde ağaçların yıkılmasına, yaptığımız çalışmaların tahrip olmasına yol açtı. Belediye çalışanlarımız, yağmur esnasında gösterdikleri azimli ve özverili çalışmayı, yağmur sonrası da sürdürerek kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sundu. Covid-19 salgınının oluşturduğu psikolojik etkinin yanında yağmurun meydana getirdiği olumsuzluğu vatandaşlarımızın daha çabuk atlatması için elbirliği içerisinde güzel bir Mezitli için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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