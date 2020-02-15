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Mezitli’de atık toplama yarışması başladı

MERSİN HABERLERİ  | 15.02.2020 12:47 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Okullar Arası Geri Dönüştürülebilir Atık Toplama Yarışması başladı.Mezitli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÇEVDOSAN Geri Dönüşüm Firması işbirliği ile gerçekleşecek yarışma kapsamında öğrenciler, kağıt, ambalaj, pet şişe, pil gibi atıklarını toplayacaklar.

Mezitli’de atık toplama yarışması başladı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Okullar Arası Geri Dönüştürülebilir Atık Toplama Yarışması başladı.
Mezitli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÇEVDOSAN Geri Dönüşüm Firması işbirliği ile gerçekleşecek yarışma kapsamında öğrenciler, kağıt, ambalaj, pet şişe, pil gibi atıklarını toplayacaklar. Şubat ayı başında başlayan ve 1 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek yarışmada toplanan atıklar dönüştürülerek, ekonomiye katkı sunacak.
En çok atığı toplayan okullar, Mayıs ayı içerisinde belirlenerek Haziran ayı başında gerçekleştirilecek Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikle ödüllendirilecek.
1 kilo geri dönüşebilir atık veya 1 kilo pil atığı toplayan okulların 10 puanla derecelendirilecek yarışmada birinci olan okula masa tenisi masası, ikinci olan okula renkli yazıcı, üçüncü olan okula ise spor malzemesi armağan edilecek. Haziran ayında yapılacak Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmanın büyük ilgi gördüğünü ve okullardan yoğun talep olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Yarışmamız her geçen yıl daha fazla büyüyor ve ilgi görüyor. En çok ambalaj atığı toplayan 3 okulumuza Çevre Haftası kapsamında düzenleyeceğimiz etkinlikte ödüllerini vereceğiz. Okullarımızın ilgisi ve çabaları bizleri çok daha fazla mutlu ediyor. Bu sadece bir yarışma değil toplumsal bir dönüşümün ilk adımlarıdır" dedi.
Gelecek nesillere temiz bir çevre ve doğa bırakmak için çalıştıklarını kaydeden Tarhan, “Çevreci nesiller yetiştirmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların doğa dostu ve çevreci olmasına özen gösteriyoruz. Bunun yanında çevre konusunda öğrencilerimizi eğitmenin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Çocuklar çevreci olmayı öğrensinler ve ailelerine bu konuda zorlayıcı olsunlar. Ne yazık ki, Türkiye’de hala çöpleri bile ayrıştıramıyoruz. Bu tür yarışmalarla geri dönüşümün öneminin daha fazla anlaşılması sağlanacaktır" diye konuştu.

Mezitli’de atık toplama yarışması başladı

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