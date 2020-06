Mezitli’de Çevre Haftası’nda fidan dikildi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kekik ve biberiye dikimi gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane yanında bulunan alanda gerçekleştirilen ve her yaştan vatandaşın dikim yaptığı etkinlikte, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, elleriyle biberiye ve kekik dikti, can suyu verdi.

"Mezitli halkı çevre katliamlarına karşı dik duruyor"

Mezitli’nin nüfusunun çok üzerinde örnek uygulamaları bulunduğunu belirten Tarhan, “Sahibi yok gibi görünen doğa en önemli talan ve çevre katliamının yaşandığı yerler. Doğaya sahip çıkılmadığından çevre katilleri çoğalıyor. Oysa çevre katliamının adı konulmalı ve hainlik olarak sıfatlandırılmalı. Çok iyi biliyoruz ki, hainler sanıldığı gibi cesur değil korkaklardır. Bu korkak olanlara karşı biz örgütlenmeliyiz ve itiraz etmeye alışmalıyız. Mezitli bunu her zaman yapıyor, denizi kirletecek balıkçı barınağına karşı yaptı, Tece’de otel yapılmak istenen sahilde yaptı, caretta carettaların yuvalanma alanı 100. yıl plajının talan edilmesine karşı yaptı, Eski Mezitli’de orman katliamı yapanlara karşı durarak yaptı. Mezitli o kararlılığı her zaman göstermiştir” dedi.

En büyük çevre hamlelerinden birisinin Mezitli’de gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Tarhan, “Çok önemli bir söz var; ’Bizim gibi olanları çoğaltıp onları küçültmeliyiz’ diye. Biz de bizim gibi çevreye saygı duyanları çoğaltmak amacıyla çalışıyoruz. Kent tarımı hamlesini gerçekleştirdik. Daha dün kent merkezinde 10 dönümlük alanda mısır ekimi yaptık. 60 kadar jakaranda koruluğumuz, hobi bahçelerimiz, seralarımız, doğa yürüyüşlerimizle çok önemli işler yapıyoruz. Tüm bunları yaparken de en büyük desteği halkımızdan alıyoruz” diye konuştu.

"Dünyanın aradığı finansman modelini Mezitli 6 yıldır yapıyor"

Mezitli’nin yaptığı çalışmaların ve kazandığı başarıların takip edildiğine ve örnek alındığına vurgu yapan Tarhan, şöyle devam etti; "Türkiye’de tüm belediyelerin bütçeleri yüzde 50-60 oranında düştü. Tüm dünyada yeni finansman modelleri aranıyor. Oysa tüm dünyanın bulmaya çalıştığı yeni finansman modelini Mezitli Belediyesi 6 yıldır başarıyla gerçekleştiriyor. 60 koruluk oluşturduk belediyemizin bütçesinden 1 lira harcamadık. Virüs sürecinde yüz binlerce dezenfektan, gıda kolisi ve maske dağıttık, belediye bütçemizden 1 lira harcamadık. Kentimize anaokulu, gençlik merkezleri, kafe kütüphane, yaşlı bakım merkezlerini hayırseverlerin desteğiyle yaptık. Bunu halkımızın belediyesine ve başkanına duyduğu güven sayesinde yaptık. Bugün yaşanan bir gelişme oldu. Klima ile ısıtılan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimizde doğal gaza geçme talebi oldu. Hiç eşi görülmemiş bir biçimde ve bizim hiçbir talebimiz olmamasına karşın veliler maliyetin üçte

birini kendilerinin karşılayacağını beyan ettiler. İşte, uzmanların farklı ve anlaşılmaz isimlerle bulmaya çalıştığı yeni finansman modeli budur. Bunu Türkiye’ye yaygınlaştıracağız."