YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mezitli’de evden çıkamayan vatandaşlara psikolojik destek

Mezitli’de evden çıkamayan vatandaşlara psikolojik destek

MERSİN HABERLERİ  | 08.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ekipleri, yardım talebinde bulunan vatandaşlara psikolog desteğiyle birlikte gidiyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ekipleri, yardım talebinde bulunan vatandaşlara psikolog desteğiyle birlikte gidiyor. Belediye bünyesinde kurulan kriz masasına ulaşan vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam eden ekipler, dezenfektan seti, kitap, gıda yardımı gibi talepleri yerine getiriyor. Ekipte yer alan psikolog da evden çıkamayan vatandaşlara, virüslü günleri sorunsuz atlatmaları konusunda ipuçları vererek moral desteği sağlıyor.
Kapılarını açtıklarında çiçekle karşılaşmanın kendirini son derece mutlu ettiğini ifade eden vatandaşlar, “Başkanımız Neşet Tarhan’ın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Taleplerimize hemen yanıt verirken çiçek ve psikologla karşılaşmak ne kadar özel bir kentte yaşadığımızı hatırlatıyor. Başkanımıza ve bu özel günümüzde hassas çalışmaları ile gücümüze güç katan belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara destek olabilmek adına tüm birimlerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığının altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Korona virüsünün tüm dünyayı abluka altına aldığı günümüzde zorunlu olarak evlerinde kalan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmiş 60 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kriz merkezimize ulaşarak temel gereksinimlerini talep eden vatandaşlarımıza moral desteği de vermek adına, psikoloğumuz ve bir çiçeğimizle gidiyoruz. Kriz masası ekibimiz talep edilen ihtiyaçları ve çiçeği verirken psikoloğumuz da bu kötü günlerin üstesinden nasıl gelebilecekleri konusunda ipuçları veriyor. Çok özel geri dönüşler alıyoruz. Yaptığımız bu sürprizimiz kısa bir süreliğine de olsa vatandaşlarımızın mutlu olmasına vesile oluyor” diye konuştu.
Mezitlililerin evde kaldıkları süreyi en kaliteli şekilde geçirmesi için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Tarhan, “Kriz masamız gelen talepleri değerlendirirken diğer personelimizde Mezitli’de yaşamın devamı için gereken çalışmalara devam ediyor. Tüm kenti baştan aşağıya temizleme ve dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Yine kurs eğitmenlerimiz de sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla da evde kalan vatandaşlarımızın zamanlarını kaliteli bir biçimde geçirmelerini sağlıyor. Tüm halkımızdan bu özel günlerde dayanışmayı artırarak virüsün değil iyiliğin bulaşıcılığına olduğunu herkese yaymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Mersin Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:10
Öğle
12:48
İkindi
16:25
Akşam
19:17
Yatsı
20:34

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Atalan Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Cevheroğlu Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Filiz Eczanesi
Merkez
Haziran Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdeniz Belediyesi, anneleri sevindirdi

Akdeniz Belediyesi, anneleri sevindirdi

MESKİ faturalar için destek hattı kurdu

MESKİ faturalar için destek hattı kurdu

Ekmekte virüs önlemi

Ekmekte virüs önlemi

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi bulunan "kum zambağı" dikildi

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi bulunan "kum zambağı" dikildi

Gülnar’da Yabani Zeytin Aşılamada Hedefler Aşıldı

Gülnar’da Yabani Zeytin Aşılamada Hedefler Aşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.