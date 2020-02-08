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Mezitli’de göçle gelenler hakkında saha araştırması yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 08.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl göçmenler konusunda hayata geçirilen adaptasyon fizibilite çalışmalarında pilot bölge seçilen Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde alan taraması yapıldı.Mezitli Belediyesi’ndan yapılan açıklamaya göre, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nin (SKL) uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafından ve Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla 2018 yılında hayata geçirilen, Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) kapsamında ilçede bir dizi toplantı düzenlendi.Göç krizinden ciddi boyutlarda etkilenen Türkiye’de, yerel yönetimlerin dayanıklılığını, barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde hem yerleşik topluluklar hem de göçmenler için kapsayıcı temel hizmetler sunmalarının desteklenmesi amaçlanan proje kapsamında, Mezitli Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri, birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlarla toplantılar yapıldı.

Geçtiğimiz yıl göçmenler konusunda hayata geçirilen adaptasyon fizibilite çalışmalarında pilot bölge seçilen Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde alan taraması yapıldı.
Mezitli Belediyesi’ndan yapılan açıklamaya göre, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nin (SKL) uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafından ve Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla 2018 yılında hayata geçirilen, Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) kapsamında ilçede bir dizi toplantı düzenlendi.
Göç krizinden ciddi boyutlarda etkilenen Türkiye’de, yerel yönetimlerin dayanıklılığını, barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde hem yerleşik topluluklar hem de göçmenler için kapsayıcı temel hizmetler sunmalarının desteklenmesi amaçlanan proje kapsamında, Mezitli Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri, birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlarla toplantılar yapıldı. Toplantılarda, Suriye’deki iç savaş sonucu yaşanan göç ile ilgili yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar karşısında kurumsal ve hizmet kapasitelerinin desteklenmesi, ulusal ve yerel düzeyde koordinasyonun daha etkili sağlanması ve yerel ve bölgesel düzeyde deneyim paylaşımının sağlanması amacıyla platformlar oluşturulması konuları irdelendi. Ayrıca, Suriyelerin yoğun yaşadığı Mezitli’de, kentte yaşayanların göçle gelenlere bakış açısı, sosyal durumları, sosyal ve kültürel yapıya etkileri araştırıldı. RESLOG projesi kapsamında, ulusal düzeyde göç politikalarına yerel yönetimlerin katkısı, görüş ve fikirleri de incelendi.
"Suriye’deki göçmen krizinden en çok etkilenen ülke Türkiye oldu"
Yapılan görüşmelerin ardından Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya gelen heyet, elde edilen verilerle ilgili bilgilendirme yaptı. Özellikle Suriyelilerin yoğun şekilde yerleştiği güney illerinde büyük sorun haline geldiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Suriye’de 2011 yılında başlayan kriz ve bugün hala devam eden çatışmalar sebebiyle, 6.5 milyondan fazla insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu krizin en önemli muhataplarından birisi geçmişte Ortadoğu’ya açılan ticaret kapısı olma niteliğini gösteren Suriye ile 911 kilometrelik sınırı olan ve jeopolitik konumu ile göçlerden her zaman etkilenen Türkiye oldu. Suriyelilerin göç ettiği şehirlerde yaşanan sorunların ortak olduğundan yola çıkarak hayata geçirilen proje ile göçmen sayısı artan belediyelerde yoğun olarak park ve bahçeler, sosyal destek ve hizmetler, ulaşım, sağlık ve zabıta müdürlüklerinin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekiliyor. Kentlerde kayıt altına alınmayan Suriyeli sayısının fazlalığı, ortaya koyulacak faaliyetlerin etki alanının belirlenememesinde önemli bir rol oynuyor” dedi.
"Suriyeli olgusu planlanan bir göç olarak ortaya çıkmadı"
Suriyelilerin büyük oranda yerleştikleri Mezitli’de, kaldıkları süre içerisinde sosyal sorunlara yol açmadan uyumlu bir biçimde yaşamaları için her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Tarhan, “Maalesef Suriyeli olgusu planlanan bir göç olarak ortaya çıkmadı. Böylesi hazırlıksız şekilde yaşanan yoğun göçün çeşitli sorunları beraberinde getirmesi de kaçınılmaz. Bizim amacımız bu sıkıntıları en aza indirmeye çalışmaktır. Belediye olarak bu konuda kardeş kentimiz olan Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi’nin birlikte hazırladığımız ’Mezitli’de yaşayan Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının ihtiyaç analizi’ kitabını Türkçe ve İngilizce olarak bastırdık. RESLOG kapsamında da daha ayrıntılı verilere sahip olacağız. Bilimsel veriler ışığında bir yol haritası çizerek çalışmalarımızı yönlendireceğiz” diye konuştu.

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