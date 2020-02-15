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Mezitli’de ’kadın sağlığı’ söyleşisi

MERSİN HABERLERİ  | 15.02.2020 14:09 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve VM Medical Park Mersin Hastanesi işbirliği ile “Kadın Sağlığı” konulu bir söyleşi düzenlendi.Özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide operatör Dr.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve VM Medical Park Mersin Hastanesi işbirliği ile “Kadın Sağlığı” konulu bir söyleşi düzenlendi.
Özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide operatör Dr. Ahmet Yıldızbakan, sağlıklı bir yaşamın sırlarını anlattı. Hastanenin konferans salonunda yapılan ve kalp sağlığı, kadın hastalıkları, hamilelik, anne ve çocuk sağlığı, kronik hastalıklardan korunma gibi farklı konularda önemli tüyoların verildiği söyleşide katılımcılara bir de sağlık kontrolü sürprizi yapıldı. Kadınlara karşılaştıkları ve merak ettikleri sağlık sorunlarıyla ilgili sorular yönelten hastane görevlileri söyleşinin sonunda katılımcıları kontrolden geçirdi. Kontrolden geçirilen kadınlar, uzman ekip tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu daha sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Söyleşide çok önemli bilgiler aldıklarını ifade eden kadınlar, “Hastane personeli tarafından bize çeşitli sorular yöneltildi. Biz de yaşadığımız sıkıntıları ve merak ettiğimiz konuları kendilerine aktardık. Sonra bizi sırayla sağlık kontrolünden geçirmelerinden büyük mutluluk yaşadık. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a, Mezitli Kent Konseyimize ve Medical Park Mersin Hastanesi personeline teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.
Mezitli’de bulunan özel kurum ve işletmelerle çok önemli işbirlikleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Mezitli Belediyesi olarak halkımızın mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimizin yanında bu tür işbirliklerimizle Mezitlililerin doğru bilgiyi kolay yoldan almasını sağlıyoruz. Bu güne kadar sayısız panel, söyleşi, seminer gibi buluşmalarda, Mezitlililere, sağlık, hukuk, eğitim, tarım, ev ekonomisi gibi çok farklı konularda çok değerli bilgiler verilmesini sağladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte özellikle kırsal bölgelerden gelen kadınlarımız operatör Dr. Ahmet Yıldızbakan’dan çok değerli bilgiler aldılar. Hastanemiz de katılımcı kadınlarımızı sağlık kontrolünden geçirerek çok önemli bir hizmeti yerine getirdi. Yıldızbakan ve hastane yönetimine, güler yüzüyle kadınlarımızı ağırlayan hastane personeline teşekkür ederim” dedi.

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Atlas Eczanesi
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Elif (Akdeniz) Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Mersin Plus Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
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