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Mezitli’de kadınlar ürettikleri ürünleri halkla buluşturuyor

18.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Mezitli Belediyesinin desteğiyle kent merkezinde bulunan boş arazileri sebze ve tarımsal üretimde kullanan Solinova Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, açtıkları pazarla ürettikleri ürünleri halkla buluşturuyor.Mezitli Demokrasi Meydanı yanında bulunan Özgür Kafe önünde açılan pazarda taze sebze ürünlerinin yanında konserve, içecekler, çiçek çeşitleri ve kurutulmuş ürünlerde alışveriş yapanların beğenisine sunuluyor.

Mezitli Belediyesinin desteğiyle kent merkezinde bulunan boş arazileri sebze ve tarımsal üretimde kullanan Solinova Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, açtıkları pazarla ürettikleri ürünleri halkla buluşturuyor.
Mezitli Demokrasi Meydanı yanında bulunan Özgür Kafe önünde açılan pazarda taze sebze ürünlerinin yanında konserve, içecekler, çiçek çeşitleri ve kurutulmuş ürünlerde alışveriş yapanların beğenisine sunuluyor. Pazara gelenler açılan sıkma börek tezgahında karınlarını da doyurabiliyor.
Pazarı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar ve kooperatif üyeleri ile sohbet eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, pazarın ilgi görmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kadınları üretime katmanın önemine değinen Tarhan, “Her biri farklı meslek ve kesimlerden kadınlarımızın bir araya gelerek böylesi bir üretimin içerisinde yer alması son derece önemli. Bunun kadar önemli olan başka bir şey de kentin merkezinde boş duran arsaların üretimde değerlendirilmiş olması. Kent tarımı Mezitli’de iyice yaygınlaştı ve üretim gücünün yanında kentin güzelleşmesi açsından da son derece önemli bir unsur haline geldi. Kent tarımı artık daha geniş alanlara yayılmaya başladı. Özel şahısların kent merkezinde bulunan imarlı arsaları inşaat yapılıncaya kadar ücretsiz olarak üretimde kullanımına izin vermesi son derece önemli. Şimdi üretici kadınlarımız bu projeyi biraz daha ileriye taşıyarak bu alanı ürünlerini satacakları pazar haline getirdi" dedi.
Özellikle pandemi döneminde vatandaşların doğal ve taze gıdaya ulaşmasının daha önemli hale geldiğine vurgu yapan Tarhan, “Biz belediye olarak üretici ile tüketiciyi buluşturan çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu konuda dünya genelinde birinciliklerimiz de var. Geçtiğimiz yıl da Fransa’da Milan Gıda Paktını imzalayarak uluslararası alanda bu çalışmalarımızı teminat altına aldık. Bu tür çalışmalara biz belediye olarak gereken desteği veriyoruz. Sivil toplum örgütlerinin de destek vermesi daha başarılı sonuçların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Ülkemizin büyük genelinde kışın en ağır şartları yaşanırken, Mersin’de böylesi güzel bir havayı değerlendirerek vatandaşlarımıza bu taze ve doğal ürünlerin buluşmasını sağlayan kooperatif üyelerimize, sivil toplum örgütlerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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